Defensa condecora al exdirector de Feria Valencia por su apoyo a militares en la dana

MADRID/VALÈNCIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha presidido este viernes la imposición de la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco al exdirector de Feria Valencia Jorge Fombellida por el apoyo prestado a los militares destinados en la dana, ya que facilitó el alojamiento de casi 2.000 efectivos en las instalaciones feriales en el despliegue para paliar los efectos de la catástrofe del pasado 29 de octubre.

"Me resulta imposible recordar sin emocionarme a los soldados que cada día acudían llenos de barro y agotados, pero antes de irse a dormir seguían buscando la manera de ayudar", ha señalado Fombellida, arropado por su esposa y sus hijos, en un acto celebrado en el Cuartel General del Ejército de Tierra.

Robles ha agradecido su labor y ha destacado que este es un dia "que pone de relieve lo grandes que pueden ser los seres humanos". "En los momentos complicados anteponen la generosidad al darse a los demás frente a sus intereses propios", ha agregado la titular de la cartera de Defensa, que ha subrayado que los condecorados son "la mejor representación del espíritu de entrega, generosidad y ayuda a los demás".

Las instalaciones gestionadas por la Generalitat Valenciana albergaron un contingente militar de 3.500 soldados durante los meses posteriores a la tragedia. Allí se habilitó un pabellón de 4.000 metros cuadrados para ser utilizado como morgue.

En concreto, en Feria Valencia se habilitaron los pabellones 1 y 3 como centro logístico para almacenar la ayuda, donde colaboraron 2.000 personas para organizarla. Se distribuyeron más de 4.480 palés con productos de alimentación, limpieza, higiene...

Las instalaciones también sirvieron para almacenar las donaciones de mobiliario y electrodomésticos que fueron gestionadas en colaboración con la Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles de España (Anieme), la Fundación para el Fomento del Desarrollo y la Integración (FDI) e Interioristas en Acción.

Además, se habilitaron más de 6.000 metros cuadrados para la recuperación, secado y limpieza de bienes culturales afectados por la dana, se instaló una unidad de atención psicológica con un equipo de 40 profesionales que atendió a 422 personas y se prepararon 25.000 menús calientes diarios, sumando ya casi un millón de menús para distribuir a los afectados, profesionales y voluntarios. Todo esto en colaboración con asociaciones como Alicante Gastronómica Solidaria, Gastrónoma y la ONG Chefs Solidarios.

En el acto también se ha condecorado al soldado de la Brigada 'Guadarrama' XII Diego Santillana, que colaboró en las labores de auxilio y lucha contra el incendio que afectó a la localidad madrileña de Tres Cantos y rescató a un ciudadano de origen rumano que finalmente murió.

"Considero que todo aquel que decida dedicarse a esta profesión haría lo mismo que yo (hice) sin pensarlo: fuimos, somos y seremos aquellos que velan por defender nuestra patria y ayudarla, es algo que nos enseñan cada día", ha dicho el soldado Santillana acompañado por sus padres.

El día del incendio, finalizado su servicio, el militar colaboró con agentes y vecinos a rescatar a un hombre que había quedado atrapado cuando intentaba salvar a sus caballos. El soldado Santillana permaneció junto al herido, ayudándole a realizar una llamada con la que pudo despedirse de su familia, y acompañándole hasta su fallecimiento.

Este distintivo se concede por méritos, trabajos, acciones, hechos o servicios distinguidos, que se efectúen durante la prestación de las misiones o servicios que ordinaria o extraordinariamente sean encomendados a las Fuerzas Armadas o que estén relacionados con la Defensa.