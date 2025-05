La defensa del exnúmero 2 de Emergencias, partidario de acumular acusaciones para evitar "un retraso insoportable"

VALÈNCIA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La defensa del ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso se ha mostrado partidaria de acumular las acusaciones que hay en la causa de la dana que investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja.

Así se desprende de un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el letrado de Argüeso pide la acumulación de acusaciones populares, con una sola representación y dirección técnica liderada por Podemos; y las acusaciones particulares bajo la misma dirección letrada en el abogado que primero se hubiera personado en el procedimiento.

A su entender, no acordar esta unificación "supone una violación del derecho de defensa" de su cliente y "someter a la causa a un retraso insoportable".

Respecto a la unificación de las acusaciones populares, el letrado indica que la LECRim recoge en su artículo 113 que podrán ejercitarse expresamente las dos acciones por una misma persona o por varias, "pero siempre que sean dos o más las personas por quienes se utilicen las acciones derivadas de un delito o falta, lo verificarán en un solo proceso y, si fuere posible, bajo una misma dirección y representación, a juicio del tribunal".

En cuanto a la unificación de las acusaciones particulares, el letrado también se refiere a la LECRim, en este caso a su artículo 109 bis, que establece que el ejercicio de la acción penal por alguna de las personas legitimadas conforme a este artículo no impide su ejercicio posterior por cualquier otro de los legitimados.

"Cuando exista una pluralidad de víctimas, todas ellas podrán personarse independientemente con su propia representación. Sin embargo, en estos casos, cuando pueda verse afectado el buen orden del proceso o el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, el juez o tribunal, en resolución motivada y tras oír a todas las partes, podrá imponer que se agrupen en una o varias representaciones y que sean dirigidos por la misma o varias defensas, en razón de sus respectivos intereses", recoge.

Al respecto, el abogado indica que en la causa de la dana hay un número "amplísimo" de acusaciones populares y de acusaciones particulares, alrededor de 40.

Y señala que la "tremenda" cantidad de acusaciones, "única en la historia de España", "limita el derecho de defensa de esta parte, pues es imposible poder impugnar recursos de decenas y decenas de acusadores, contestar y leer todo tipo de escritos y peticiones de prueba que realizan, con lo que el derecho de defensa de mi representado queda claramente violentado", expone.

Además, advierte de que cualquier acto de prueba "tiene una duración excesiva": "interrogatorios que deberían durar menos de una hora, acaban durando jornadas entera en sesiones de mañana y tarde, y con ello se retrasa injustificadamente el proceso, y además es imposible a esta parte poder hacer frente a preguntas de decenas y decenas de acusadores", insiste.

Y añade: "Es tal la cantidad de acusaciones, que la misma Secretaría de este Juzgado no es capaz de llevar a cabo todas las notificaciones de forma correcta, y ello no es una queja a su funcionamiento, todo lo contrario, no se cómo pueden hacer frente a la cantidad de citaciones y notificaciones al no haber acumulación".