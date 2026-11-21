Archivo - Imagen de recurso de un joven con móvil. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las denuncias comunicadas al servicio del Defensor del Profesor del sindicato ANPE en el curso 2025-2026 han aumentado un 19% respecto el curso, según advierte esta organización, que reclama medidas para ayudar a estos profesionales y poner freno a "las nuevas formas de acoso en redes sociales", especialmente las llamadas cuentas 'curis'.

Los datos del servicio correspondientes al ejercicio 2025-2026 reflejan un incremento del 19 % en las actuaciones respecto al curso anterior y "una preocupante situación de malestar psicológico entre los docentes que solicitan ayuda por conflictos relacionados con su actividad profesional", subraya la entidad en un comunicado.

De acuerdo al informe, el 88 % del profesorado atendido presenta ansiedad, el 20 % ha cursado una baja laboral y el 8 % manifiesta sufrir depresión. Los problemas relacionados con el alumnado representan el 56 % de las situaciones comunicadas, frente al 42,9 % del curso anterior. Los conflictos con las familias afectan al 20 % y los relacionados con la Administración educativa, al 28 %.

Entre las situaciones denunciadas destacan las falsas acusaciones (32 %) y el acoso (20 %). Las faltas de respeto, las amenazas y las agresiones del alumnado al profesorado representan, cada una, el 12 % de los casos.

En este contexto, ANPE denuncia que, casi 16 años después de la aprobación de la Ley 15/2010, de 3 de diciembre, de Autoridad del Profesorado, la Generalitat "continúa sin acometer el desarrollo normativo específico necesario para garantizar su plena eficacia".

El sindicato reclama a la Conselleria de Educación "procedimientos claros y garantías efectivas de protección, asistencia jurídica y respaldo institucional ante amenazas, agresiones y acusaciones infundadas". ANPE considera que el reconocimiento legal de la autoridad docente "debe traducirse en medidas reales y no quedarse en una mera declaración de principios".

ANPE también alerta de la proliferación de las denominadas cuentas 'curis' en redes sociales como TikTok e Instagram. Estos perfiles, habitualmente anónimos y vinculados a centros educativos, difunden caricaturas, montajes, comentarios y vídeos sobre docentes y alumnado. Algunas publicaciones traspasan los límites del humor para ridiculizar, insultar, difundir rumores o humillar a profesores identificables.

El sindicato advierte de que ya se han detectado situaciones de este tipo en centros de la Comunidad Valenciana, algunas de las cuales han motivado denuncias y actuaciones policiales. Por ello, reclama "protocolos específicos que permitan prevenir estas conductas, intervenir con rapidez y proteger a las personas afectadas, así como una actuación coordinada entre centros, Inspección educativa, familias y autoridades competentes".

En total, durante el curso 2025-2026, el servicio del Defensor del Profesor de ANPE Comunitat Valenciana ha prestado asesoramiento al 88 % de los docentes atendidos, apoyo al 56 % y asesoría jurídica al 48 %.

Finalmente, ANPE insiste en "la necesidad de reforzar la prevención de los conflictos, garantizar el respeto a la función docente y asegurar que ningún profesor tenga que afrontar en solitario situaciones que comprometan su integridad, su salud o el ejercicio de su profesión".