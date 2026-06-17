Delegación del Gobierno despliega la bandera LGTBI en el Palacio del Temple en conmemoración del Día del Orgullo

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé (c), despliega la bandera LGTBI+ en la fachada de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, en el Palacio del Temple, a 17 de junio de 2026, Valencia - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha desplegado este miércoles la bandera LGTBI en la fachada de su sede, en el Palacio del Temple de València, con motivo del Día Internacional del Orgullo que se celebra el 28 de junio, aunque en la ciudad se conmemora este sábado. Este acto ha sido presidido por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, acompañada por representantes de asociaciones LGTBI.

Bernabé ha reiterado "el compromiso del Gobierno con la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI y la defensa de sus derechos tanto a nivel nacional como internacional", según ha informado Delegación del Gobierno en un comunicado. En esta línea, ha subrayado que España es "uno de los países con mejor entorno legal y político en cuanto a la protección de los derechos de las personas LGTBI".

Para Bernabé, el despliegue de la bandera LGTBI es "una muestra más del apoyo institucional al colectivo, a su lucha y a la conquista de sus derechos. Este acto es un apoyo y un compromiso, es esa comunión de las administraciones con un colectivo que siempre ha necesitado de las administraciones para poder seguir avanzando y seguir creciendo. En definitiva, es respeto y es apoyo".

Por contra, ha lamentado que "las administraciones gobernadas por las derechas intolerantes se niegan a desplegar la bandera, señalan al colectivo LGTBI y no quieren ejercer un compromiso que les va implícito en el hecho de gobernar. Porque gobernar es comprometerse con el resto de la gente y comprometerse también con los colectivos que más sufren".