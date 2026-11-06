Delegación de Gobierno irá a la reunión técnica pedida por el Ayuntamiento sobre la Acampada y aboga por el diálogo

Acampada por el derecho a la vivienda, en la Plaza del Ayuntamiento. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha confirmado que acudirá a la reunión técnica solicitada por el Ayuntamiento de València para abordar la situación de la Acampada por el derecho a la vivienda y que se desarrollará el próximo lunes, 9 de noviembre, a las 17.00 horas, en la casa consistorial.

Hace unos días, la alcaldesa, María José Catalá, dirigió un escrito a la Delegación de Gobierno para solicitar una reunión de coordinación técnica. "Yo creo que la colaboración siempre tiene buenos frutos y tenemos que empezar a trabajar, en el marco de nuestras competencias, en recuperar la normalidad de la Plaza", dijo entonces.

Hoy, en declaraciones a los medios, la primera edil ha señalado que espera que "en los próximos días" se pueda ir "recuperando la normalidad" en la plaza del Ayuntamiento, ya que considera que "ha llegado el momento de desescalar" y "el derecho fundamental ya se ha ejercido suficientemente durante un mes".

Por su parte, fuentes de la Delegación recuerdan que, tras la primera carta municipal, los acampados pidieron reunirse con todas las administraciones para avanzar hacia la retirada de las tiendas. Por eso, la administración central optó por "favorecer" ese encuentro, celebrado ayer, y conocer su resultado.

"TODAS LAS PARTES IMPLICADAS"

La Delegación considera "necesario abordar la situación actual de la Acampada y explorar vías de diálogo que permitan llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes implicadas".

Asimismo, muestra su "total disposición" a mantener "cuantos encuentros sean necesarios para garantizar la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local, en la línea de diálogo y colaboración que ha mantenido desde el inicio de la Acampada".