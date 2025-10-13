Delegación de Gobierno recomienda al Valencia Basket que el partido contra el Hapoel Tel Aviv sea a puerta cerrada

Archivo - Exterior del Roig Arena durante la presentación del recinto - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana ha recomendado al Valencia Basket que el partido contra el Hapoel Tel Aviv (Israel), programado para este miércoles en València, se dispute a puerta cerrada, aunque "será una decisión del club".

Así lo ha explicado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en declaraciones a los medios en Carcaixent (Valencia), preguntada por el partido que tendrá lugar el miércoles en el Roig Arena y que enfrentará al Valencia Basket con el equipo israelí.

Bernabé ha indicado que Delegación de Gobierno ha mantenido reuniones con el club valenciano para hacer "un seguimiento pormenorizado de cuál era la situación en cuestiones de orden público".

Ahora bien, aunque ha insistido en que la decisión final corresponde al equipo, ha destacado que en otras ciudades de Catalunya o Canarias se ha decidido disputar a puerta cerrada otras competeiciones deportivas contra clubes israelíes.

"Las recomendaciones que hemos trasladado al club también van en la línea de que se celebra a puerta cerrada, pero en cualquier caso será su decisión", ha expuesto, y ha señalado que el Valencia Basket deberá decidirlo entre este lunes y este martes.