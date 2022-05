Delegación del Gobierno reconoce en el Día de Europa la acción solidaria con Ucrania de siete entidades valencianas

Calero: "La paz hay que cultivarla, no vamos a cambiar derechos humanos por gas"

VALÈNCIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha reconocido, con motivo del acto conmemorativo del Día de Europa, el trabajo por los valores de paz, solidaridad y convivencia de la Unión Europea de un total de siete entidades valencianas que han llevado a cabo una "acción solidaria y humanitaria" con Ucrania desde la invasión rusa el pasado 24 de febrero.

Así, ha premiado la labor de la Fundación Juntos por la Vida y el Consejo Valenciano del Colegio de Abogados, las acciones de difusión de los valores europeos de Escena Erasmus, Europe Direct GVA, Oficina Pont Europa de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), las escuelas embajadoras del Parlamento Europeo en la Comunitat Valenciana y la Fundación Antonio Camarón.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha presidido el acto, al que han asistido la consellera de Justicia, Gabriela Bravo; el presidente del Instituto 9 de Mayo, Andriy Yakubuv-Trembach; el cónsul honorario de Ucrania en Valencia, Pablo Gil López, y el vicedecano del cuerpo consular de la Comunitat Valenciana, Ramón Sentís Durán, así como de los representantes de las distintas entidades reconocidas.

Gloria Calero ha subrayado que la Comunitat Valenciana "cuenta con un amplio tejido social y asociativo que, desde el trabajo multidisciplinar, proyecta su imagen por toda Europa". "La ayuda humanitaria, económica y social de España con el pueblo de Ucrania nos reafirma en la convicción de la Europa de regiones", ha manifestado y ha destacado "el papel activo y decisivo" que tiene el Gobierno de España "en todos los desafíos que están ocurriendo en el mundo".

En este sentido, ha asegurado que "Europa está respondiendo a la invasión rusa de Ucrania y está defendiendo los derechos, las libertades y los derechos humanos de las personas". "Vamos a seguir defendiendo los derechos humanos de toda Europa y su alrededor, porque, mientras un país esté en guerra, todos estamos amenazados", ha afirmado y ha hecho un llamamiento a "seguir luchando por la paz". "La paz hay que cultivarla y no vamos a cambiar derechos humanos por gas", ha zanjado.

EUROPA, "IDEA DE PAZ"

Por su parte, Andriy Yakubuv-Trembach ha abogado por "poner en valor las vivencias de Europa en el entorno más próximo". "Europa es la idea de paz; pero la paz no es una acción pasiva, es una revolución y no hay revolución sin armas adecuadas", ha reivindicado, al tiempo que ha subrayado que el Día de Europa es un "símbolo de la paz en el continente" y un día para "reconocer que Europa es el mejor lugar del mundo para vivir".

En cuanto a Ucrania, ha afirmado que "la paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos equiparables a los peligros que la amenazan", y ha destacado el esfuerzo del pueblo ucraniano por "defender la libertad de elección soberana" y "la solidaridad de hecho de las organizaciones que se han adelantado a los poderes públicos en una respuesta que no puede esperar". Asimismo, ha valorado la solidaridad del pueblo valenciano con Ucrania, "que no habría sido posible sin voluntad política de los gobiernos multinivel y la colaboración público-privada".

Pablo Gil ha defendido que se deben "unir dos conceptos que van cogidos de la mano: Día de Europa y solidaridad con Ucrania". "El país está viviendo la pesadilla de una invasión medieval en un día en el que tendrían que estar disfrutando del sueño europeo", ha lamentado, al tiempo que ha instado a "reflexionar sobre el antídoto y la solución que los europeos han encontrado para no volver a un tiempo oscuro y vivir en paz y tranquilidad". "Esa piedra filosofal es la Unión Europea y esto implica la adhesión de Ucrania a la misma", ha declarado.

"RESISTIR ES GANAR"

Además, ha agradecido a la sociedad valenciana su "apoyo a Ucrania en todas las direcciones posibles, que ha superado con éxito un listón que ya venía muy alto desde la pandemia". No obstante, ha advertido que "hace falta más ayuda para evitar a toda costa que la democracia ucraniana tenga que añadir a la lucha por la libertad la lucha contra el hambre". "En esta invasión, resistir es ganar, y Ucrania ganará", ha concluido.

Por último, Ramón Sentís Durán ha reivindicado la necesidad de "reconstruir Ucrania con la solidaridad de todos los miembros de la UE, así como de conseguir que Ucrania sea miembro de esta". "Europa no se resigna con ser mera comparsa o espectadora, sino protagonista fundamental en la construcción del mundo futuro", ha expresado y ha apuntado que "se debe conseguir un reconocimiento de la dignidad y los derechos humanos como moneda común en todos los países europeos".

ENTIDADES RECONOCIDAS

Entre las entidades reconocidas en el acto del Día de Europa, la Delegación del Gobierno en la Comunitat ha valorado el trabajo de la Fundación Juntos por la Vida por "la excepcional labor articulada para dar respuesta a las personas refugiadas por la crisis bélica en Europa tras la invasión rusa de Ucrania". Su presidenta, Clara Arnal, ha ensalzado el trabajo de "las muchas pequeñas organizaciones y de la sociedad civil que han hecho de los colores de Ucrania su bandera y han trabajado incansablemente durante estos dos meses por la paz y la justicia social".

Por otra parte, el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados ha obtenido el reconocimiento por "la solidaria respuesta del colectivo letrado para la asistencia jurídica humanitaria a los desplazados ucranianos". "La abogacía una vez más, y como no podía ser de otra manera, se ha puesto a disposición de quienes más lo necesitan, ofreciendo lo que nosotros sabemos hacer, asesorar y aconsejar jurídicamente", ha apuntado la presidenta del Consejo, Ángela Coquillat.

La Delegación del Gobierno también ha reconocido a Escena Erasmus por "su trabajo de difusión teatral de la cultura europea por los pueblos de la Comunitat"; a Europa Direct GVA, por "su trabajo de información de la acción legislativa, jurídica y política de la UE"; a la Oficina Pont Europa de la FVMP, por "su labor de vertebración y coordinación de las oportunidades de la UE desde el euromunicipalismo".

Finalmente, ha valorado la labor de las escuelas embajadoras del Parlamento Europeo en la Comunitat, por "la importancia de hacer y crear ciudadanía europea desde la educación", y de la Fundación Antonio Camaró, por "el trabajo cultural y social que impulsa los valores de convivencia, paz y solidaridad de la Unión Europea".