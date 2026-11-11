La Delegación del Gobierno subraya que la huelga ha transcurrido "sin grandes incidencias" y "dentro del civismo"

Cientos de personas durante la manifestación con motivo de la huelga general del 11N, a 11 de noviembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jornada de huelga de este miércoles, 11 de noviembre, ha transcurrido "sin grandes incidencias" y, mayoritariamente, la respuesta a la convocatoria de paro y las posteriores manifestaciones ha sido "de carácter pacífico" y "dentro del civismo".

Así lo han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana a última hora de este miércoles, día que se ha celebrado un paro general a nivel estatal.

A lo largo del día se han producido incidentes puntuales en las tres capitales de provincia, donde se han realizado un total de diez detenciones (seis en València, dos en Alicante y otras dos en Castellón) y tres policías han resultado heridos.

Las mismas fuentes detallan que a mediodía ha habido una intervención de la Policía Nacional en la plaza del Ayuntamiento de València por algunos disturbios, "pero la situación ha recuperado pronto la normalidad".

En cuanto a las manifestaciones de la tarde, "en las que tampoco ha habido incidencias a destacar", la participación estimada en cada una de las capitales valencianas ha sido de 5.000 personas en Castellón; 20.000 en Alicante y más de 40.000 en València.