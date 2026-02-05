Una delegación de València viajará a Sant Antoni de Portmany a finales de marzo por el 25 aniversario de sus Fallas

Archivo - Decenas de personas durante la Crida de las Fallas 2025, en las Torres de Serranos, a 23 de febrero de 2025, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una delegación encabezada por la fallera mayor de València viajará el último fin de semana de marzo a Sant Antoni de Portmany (Ibiza) para disfrutar del fin de semana en que esta localidad celebra sus Fallas y asistir a la Ofrenda y al disparo de una 'mascletà', entre otras actividades, con motivo del 25 aniversario de estas fiestas.

Así lo han anunciado este jueves en rueda de prensa en el Ayuntamiento de València el concejal de Fallas de la capital, Santiago Ballester, y el edil de Juventud, Bienestar Social, Igualdad y Participación Ciudadana de Sant Antoni de Portmany, Jorge Nacher, que han presentado un convenio de colaboración entre ambas instituciones, que no conlleva dotación económica.

En concreto, la delegación valenciana participará el sábado 28 de marzo en la Ofrenda a la Mare de Déu dels Desemparats, uno de los actos más destacados que se incluyen en el fin de semana "de fiesta y pólvora" desde hace 25 años, y asistirá al disparo de una 'mascletà' a cargo de Hermanos Caballer. Un día antes, el viernes, tendrá lugar la 'plantà' de la falla, y el domingo se celebrará la 'cremà'.

Ballester ha destacado que este proyecto "fortalece los lazos festivos entre dos territorios que comparten una misma pasión, las Fallas", y dan "un paso más" en la cooperación cultural entre València y Sant Antoni de Portmany. Además, ha puesto en valor que las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad representan "creatividad y patrimonio sociocultural".

Con este convenio, ambas instituciones se comprometen con la promoción del patrimonio cultural y establecen un nuevo marco de colaboración para impulsar la difusión de la fiesta fallera de Sant Antoni de Portmany en el marco de su 25 aniversario.

"COOPERACIÓN LEAL" Y "RECIPROCIDAD"

La iniciativa supondrá tres ejes principales, el primero la promoción de las Fallas 2026 para compartir la "esencia, valores y riqueza cultural" con Sant Antoni. Ballester ha concretado además que el convenio se firma sin dotación económica entre las partes y se basa en una "cooperación leal" y en la "reciprocidad" para proyectar internacionalmente "nuestra fiesta".

También tiene el propósito de poner en valor la importancia de "disfrutar de nuestra cultura festiva" y de promover "la convivencia y el intercambio" de una celebración como las Fallas que es "memoria, identidad y patrimonio vivo". Todo ello, con el espíritu de "seguir estrechando lazos" y llevar la fiesta "más allá de nuestras fronteras valencianas".

Por su parte, Jorge Nacher ha destacado que este acuerdo "une y refuerza" la relación entre los ayuntamientos de València y de Sant Antoni de Portmany, basada en el "respeto, diálogo y cooperación", y ha reconocido que la visita de la delegación valenciana será un momento "muy especial para nuestro pueblo" por una presencia "que nos acerca a València y a sus tradiciones".

El edil ha incidido en la importancia de que los vecinos de la localidad "sientan como propias" las Fallas, una tradición que "forma parte de la historia y de los vínculos compartidos" entre ambas poblaciones. Pero ha hecho hincapié en que esta visita adquiere un "significado especial" al coincidir con el 25 aniversario de la Asociación Cultural Valenciana de Sant Antoni de Portmany.

Nacher ha reivindicado el "trabajo constante", la "ilusión" y el "compromiso" por "mantener vivas las tradiciones" y ha abogado por "crear lazos más allá de lo institucional". Asimismo, ha deseado que la firma de este convenio sea "solo el inicio de más colaboraciones".

DESPLAZAMIENTOS EN BARCO

Por su parte, la directora de Marketing de Trasmed, Jana Peiró, ha explicado que la naviera será la responsable de transportar "el espíritu fallero más allá del mar" desde València hasta Ibiza. Además, también desplazará el material pirotécnico que se utilizará en la 'mascletà' a bordo de un barco especial capacitado para transportar esos productos que partirá en este caso desde Barcelona.

La compañía impulsará también descuentos para valencianos y falleros que deseen visitar la isla el sábado 28 de marzo para disfrutar de esta 'mascletà' y dispondrá autobuses desde Ibiza hasta Sant Antoni de Portmany.