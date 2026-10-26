Delegados de STEPV, CCOO y UGT se encierran en Educación para exigir reiniciar las negociaciones pendientes de la huelga - STEPV, CCOO Y UGT

VALÈNCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Delegados y delegadas de STEPV, CCOO PV y UGT-PV en la junta de personal docente de València han decidido encerrarse este lunes por la tarde en la sede de la Conselleria de Educación, en la avenida Campanar de València, para exigir el reinicio "inmediato" de las negociaciones de los temas pendientes de la huelga indefinida, actualmente paralizada.

Con esta acción reivindicativa, los representantes de los tres sindicatos quieren forzar a Educación a sentarse a negociar la mejora de las condiciones laborales y salariales de los docentes, además de advertirle que la huelga se puede retomar "en cualquier momento".

"Estamos a finales de octubre y no se ha convocado ninguna mesa de negociación, ni se ha dado respuesta a las propuestas sindicales. Una vez más, la Conselleria juega a dilatar en el tiempo la negociación y obliga a los sindicatos a llevar a cabo acciones como esta (...). Si la Conselleria prefiere la confrontación a la negociación, es lo que encontrará", avisan los tres sindicatos en un comunicado conjunto.

STEPV, CCOO y UGT recuerdan que la consellera de Educación, Carmen Ortí, aplazó una reunión con los sindicatos docentes a causa de la dana Adam de la semana pasada, "pero todavía no ha puesto fecha, ni tampoco ha contestado a la propuesta sobre el calendario de negociación de los temas pendientes de la huelga indefinida".

Además, señalan que Educación "se comprometió a continuar negociando los temas relativos a la plataforma reivindicativa sindical después de verano, pero en la junta de portavoces del pasado 6 de octubre no se incluyó ningún tema en el calendario a pesar de la insistencia de los sindicatos".

El coordinador de STEPV, Marc Candela --a través de un vídeo difundido por los canales oficiales del sindicato durante el encierro, acompañado por delegados de CCOO y UGT--, ha explicado que han decidido encerrarse "en la misma sala donde tuvieron lugar las negociaciones durante la huelga indefinida" porque no tienen "noticias de la Conselleria de Educación respecto al calendario" de temas pendientes. También ha exigido a la directora territorial que les convoque a una reunión en lugar de darles "largas".

"Aquí estaremos hasta que tengamos respuesta. Recordamos que el conflicto educativo no está cerrado. La huelga indefinida está suspendida y en cualquier momento la retomaremos porque queremos negociar", ha advertido una delegada sindical de CCOO PV.

En la misma línea, un representante de UGT-PV ha reivindicado: "Queremos negociar nuestras condiciones laborales y salariales. Porque queremos unas ratios más bajas, porque nuestras infraestructuras están deterioradas, porque queremos que haya plantillas suficientes en todos los centros educativos. Por todo esto, queremos negociar".

Por parte de CCOO PV, Xelo Valls --en un vídeo difundido en sus canales desde el exterior de la Conselleria-- ha coincidido en que el encierro se mantendrá "hasta que haya un compromiso" por parte de Educación de retomar el calendario de negociación con los tres sindicatos.

Tras iniciar el encierro, desde STEPV explican que representantes del departamento autonómico les han pedido que regresen este martes, pero se niegan a hacerlo hasta ser recibimos: "De aquí no nos movemos. Les esperamos".

Este mismo lunes, previamente al encierro y en declaraciones a los medios, la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha asegurado que su departamento seguirá negociando con los sindicatos "todo lo que sea necesario" y se ha remitido para ello a las 47 mesas convocadas que se van a desarrollar. "Precisamente ese es el espacio que está regulado para tratar este tipo de temas que se consideren oportunos", ha indicado.