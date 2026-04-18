Los Delinqüentes celebran el legado del "sentimiento garrapatero" frente a 10.000 personas en el Roig Arena

Los Delinqüentes celebran el legado del "sentimiento garrapatero" en el Roig Arena. - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo andaluz Los Delinqüentes celebró ayer viernes por todo lo alto en Roig Arena el 25 aniversario de su álbum debut 'El sentimiento garrapatero que nos traen las flores', en un concierto muy especial ante 10.000 personas.

La cita forma parte de la gira que marca el regreso de la formación a los escenarios 15 años después de su despedida. Durante el concierto, la figura de Migue Benítez, cantante y guitarrista del grupo fallecido en 2004 a los 21 años, estuvo muy presente, ha indicado la organización en un comunicado.

En diferentes momentos del concierto, su voz sonó en sincronía con las de El Canijo de Jerez y Diego 'Ratón', mientras su imagen se proyectaba en la pantalla del escenario, lo que convirtió el recital en un sentido homenaje al que fue una "pieza clave" del universo garrapatero.

El concierto arrancó con la interpretación íntegra, y en estricto orden de aparición, del álbum 'El sentimiento garrapatero que nos traen las flores'. Se vivieron momentos especialmente emotivos con canciones como 'Duente Garrapata' o 'El aire de la calle' dos de los temas más representativos de esta primera etapa.

Tras completar el disco que supuso un antes y un después en su trayectoria, la banda inició un tramo de canciones en acústico con una emotiva versión de 'Pepe Botika', de Extremoduro, antes de continuar con 'De los matorrales', 'Poeta encadenado' y 'Los Delinqüentes y la Banda del Ratón', pertenecientes a su etapa de mayor popularidad y consolidación.

El tramo final del concierto se convirtió en una celebración colectiva con 'La primavera trompetera', seguida del homenaje al personaje ficticio 'El abuelo Frederick' junto a Sanguijuelas del Guadiana y la reivindicación del espíritu libre en 'Pirata del estrecho'.

'Chinchetas en el aire' marcó uno de los momentos "más íntimos" de la noche antes del cierre definitivo con 'Trabubulandia', que puso el broche final a una velada cargada de "emoción, memoria y música compartida".