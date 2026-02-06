Dénia ofrece un concierto del cantautor Andreu Valor para poner en valor la diversidad lingüística

Cartel del concierto de Andreu Valor en Dénia - AYUNTAMIENTO DE DÉNIA

ALICANTE, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Dénia (Alicante) ha organizado para el próximo 20 de febrero un concierto del cantautor Andreu Valor en el auditorio del Centro Social, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Lengua Materna, con el que se pretende poner en valor "la diversidad lingüística, cultural y el multilingüismo". Será a las 20.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Con esta iniciativa, el consistorio quiere "conmemorar" esta efeméride "poniendo en valor la lengua valenciana y fomentando el uso social a través de la cultura, entendimiento como una herramienta clave de transmisión lingüística, identitaria y emocional, así como un espacio de encuentro abierto a toda la ciudadanía".

En el concierto, el cantautor presentará su nuevo disco, 'Els camins que elegim', un trabajo que reflexiona sobre las decisiones vitales, los caminos individuales y colectivos y la construcción de la identidad a través de la palabra y la música.

TRAYECTORIA

Andreu Valor, cantautor de Cocentaina, cuenta con una trayectoria de 18 años dentro del circuito de la música en valenciano, "siempre desde una mirada honesta, popular y comprometida con la cultura propia", ha subrayado el Ayuntamiento de Dénia en un comunicado.

En este sentido, el consistorio ha apuntado que, a lo largo de su carrera, el artista "ha consolidado una voz personal que combina sensibilidad poética y reflexión social, reinventándose en cada proyecto sin perder la esencia".

En los últimos años, ha continuado, "Valor ha destacado especialmente por su trabajo alrededor de la obra de Vicent Andrés Estellés, a quien ha musicado con una mirada propia, apostando por poemas menos conocidos y ofreciendo una lectura renovada". Así, el proyecto 'A mamar tots els versos' ha recorrido escenarios y ha sido reconocido con el premio Ovidi a la mejor musicalización de Estellés por la canción 'Documentals'.

El concejal de Normalización, Rafa Carrió, ha subrayado la importancia de "continuar impulsando iniciativas que normalizan el uso del valenciano en el ámbito cultural y cotidiano, reforzando su prestigio social".

"Año tras año, el Día Mundial de la Lengua Materna es una oportunidad para impulsar acciones de promoción del valenciano en Dénia. Este año hemos querido celebrar la efeméride a través de la música y la cultura, con la mirada puesta en continuar construyendo una Dénia que vive y disfruta el valenciano de manera natural", ha sentenciado.