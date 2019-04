Denuncian que una policía en prácticas pierde el paro y la cobertura sanitaria al quedar embarazada y coger la baja

Publicado 09/04/2019 14:36:51 CET

Fulgencio cree que el Ministerio del Interior será "sensible" a la situación de la joven y estudiará este "vacío legal"

VALÈNCIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una agente de Policía Nacional ha perdido la ayuda de desempleo, la cobertura sanitaria y prestación por maternidad al quedar embarazada y coger la baja por riesgo tras seis meses de prácticas en una comisaría. Esta valenciana de 29 años recibió la resolución de aplazamiento de la formación de la Dirección General de Policía (DGP) precisamente el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.

Así lo denuncia el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que ha presentado un recurso alegando los motivos por los que el aplazamiento "contraviene la Ley de Igualdad y la Constitución", como publica este martes 'eldiariocv.es'.

La chica decidió coger la baja en enero de riesgo de embarazo porque "no podía más y por expresa indicación médica", tras medio año en la comisaría de Sagunt (Valencia). Se encontraba en servicio de seguridad ciudadana en varios puestos, estos últimos meses en labores de escuchas de policía judicial cuando ya había avanzado su estado de gestación, explican desde el sindicato a Europa Press.

El 8 de marzo, cuando llevaba 38 días de baja y "mientras celebraba en Madrid el 40 aniversario de la entrada de la mujer en la Policía",

--subrayan desde el sindicato-- recibió la notificación de la DGP que ordenaba el aplazamiento de su formación práctica.

En la resolución, consultada por Europa Press, la Dirección de Policía alega que el Real Decreto de 1995 que aprueba el reglamento de procesos selectivos establece que "aquellas aspirantes que, por su estado de gestación o lactancia, no puedan incorporarse, continuar o completarlos debido a que determinados ejercicios pudieran poner en peligro la salud de la madre o del feto, el director general de Policía, previo informe del servicio sanitario y a propuesta de la división de formación, concederá o dispondrá el aplazamiento", tras lo que "las afectadas los realizarán en los primeros que se celebren una vez desaparecidas dichas circunstancias".

La joven dio a luz a finales del mes pasado y se ha quedado "sin ningún tipo de retribución y absolutamente desamparada": sin paro, prestación por maternidad y asistencia médica de la mutua, con lo que ya no tiene derecho a seguir en el mismo ginecólogo aunque le van a ayudar sus padres a pagarlo.

LOS HOMBRES SÍ DISFRUTAN DEL PERMISO

La situación de esta agente se produce "por primera vez" --hasta ahora todas habían aceptado el aplazamiento-- y contrasta con la de los hombres, pues el SUP recalca que "cuando están haciendo formación y son padres, disfrutan de su permiso remunerado para después volver y jurar su cargo". En el caso de las mujeres no, en primera instancia se las invita a que aplacen su curso". De hecho, "varios compañeros de su promoción han sido padres y han disfrutado de su permiso cobrando".

El SUP se puso en contacto hace unas semanas con la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior para ponerle en conocimiento del problema de esta valenciana. "Aún estamos esperando", lamentan desde el sindicato, por lo que decidieron consultar a los servicios jurídicos y presentar el recurso.

La Dirección de Policía tiene un mes para responder y decidir si acepta que se incorpore para retomar el tiempo que no ha estado de prácticas, ya que la normativa establece que es posible si no se superan los 73 días de baja, y después pueda jurar el cargo. "Que no la dejen con una mano delante y una detrás", reivindica el SUP.

EL MINISTERIO SERÁ "SENSIBLE"

Tras tener conocimiento del caso, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha asegurado este martes, a preguntas de los periodistas, que el Ministerio del Interior será "sensible" a la situación de la joven y estudiará este "vacío legal", si bien ha remarcado que en estos cursos de formación es obligatoria el cumplimiento de todas las horas en las academias.

"Tengo la seguridad de que el Ministerio va a ser sensible, pero no es fácil de conjugar jurídicamente; de alguna forma se sale del sistema", ha subrayado el delegado, para puntualizar que "quizá en estos nueve meses (de Gobierno) no haya dado tiempo a modificar la normativa".