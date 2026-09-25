Denuncian una segunda supuesta agresión racista en Tavernes de la Valldigna

Archivo - Un coche de la Guardia Civil en una foto de archivo. - Juan Moreno - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Valldigna Antifeixista asegura que un joven de ascendencia senegalesa ha sido víctima de una "agresión racista" por parte de varias personas en el municipio de Tavernes de la Valldigna. Se trataría del segundo hecho de estas características después del ataque en grupo a un hombre magrebí que fue grabado y que también ha denunciado públicamente esta entidad.

Según señalan desde el colectivo a Europa Press, ambas agresiones se produjeron la madrugada del pasado domingo en este municipio valenciano, que está celebrando sus fiestas. Según estas fuentes, solo unos minutos después de la agresión al varón de origen magrebí, este chico, de unos 20 años, --nacido en España de padres senegaleses-- se topó con un grupo de jóvenes, que le propinó varios golpes.

La víctima, añaden desde el colectivo, sufrió una fractura en la mandíbula, tuvo que ser operado y ha recibido este mismo viernes el alta médica. Además, han asegurado que tenía previsto denunciar hoy los hechos a las fuerzas de seguridad.

La Guardia Civil ya investigaba la agresión supuestamente por motivos racistas a un hombre magrebí por parte de un numeroso grupo de jóvenes. Los agentes disponen de un video en el que se ha grabado toda la escena para identificar a los participantes en la agresión --de los que alguno ya ha sido identificado-- para proceder a su detención.

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna, ante la difusión del video en el que se refleja la primera "agresión física y conductas con posibles connotaciones racistas o xenófobas", expresó este jueves su condena "más firme" ante "cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia".

"Tavernes es un pueblo diverso, acogedor y plural, donde conviven con normalidad familias de diferentes procedencias. Una convivencia construida durante muchos años gracias también al trabajo de un rico tejido asociativo y de voluntariado, con entidades como Cáritas Interparroquial, Cruz Roja, Ajuda al Tercer Món o Manos Unidas, entre muchos otros, que contribuyen diariamente a la integración, el acompañamiento y la cohesión social en nuestro municipio", indicó el consistorio.

La corporación local ha convocado para este viernes una concentración a las 20.00 horas, a las puertas de la Casa Consistorial, "como señal de un firme rechazo a la violencia en nuestras calles". "Tavernes es y continuará siendo un pueblo de convivencia, respeto y diversidad. Ante la violencia, el racismo y la xenofobia, tolerancia cero", defiende.

Desde Valldigna Antifeixista afirman que anteriormente ya querían convocar una concentración de esta índole, "pero el ayuntamiento se nos ha adelantado", aseveran. No obstante, "no pasa nada porque la finalidad es la misma y nos sumamos", recalcan. "Entre todas y todos, paremos el racismo. El silencio ante la injusticia es complicidad", han zanjado.