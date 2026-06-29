Las denuncias por violencia de género aumentan un 5,8% en la Comunitat Valenciana en el primer trimestre del año

Archivo - 016 - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los juzgados de la Comunitat Valenciana recibieron durante el primer trimestre de este año un total de 7.080 denuncias por violencia de género, es decir, un 5,8 por ciento más que las 6.695 registradas en el mismo periodo del pasado año, mientras que la cifra de víctimas, 6.327, registró un incremento interanual del 1,7 % respecto a las 6.224 contabilizadas entre enero y marzo de 2025, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la comunutat Valenciana.

Estos datos se extraen del informe estadístico trimestral publicado este lunes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que reflejan también un descenso del 2,4 % de las órdenes de protección adoptadas, --936 por 959 por del año anterior--, en paralelo a la bajada del 1,4 % en las solicitudes presentadas para su adopción, 1.188 en total, frente a las 1.205 de un año antes.

La Comunitat Valenciana tiene la cuarta tasa de víctimas denunciantes de violencia de género por cada 10.000 mujeres más alta de España, con 23, mientras que la media nacional se situó en 18,1.

Por encima se encuentran Baleares, con una tasa de 28,7 víctimas por cada 10.000 mujeres; Navarra, con 24,5, y Canarias, con 23,4. A la Comunitat Valenciana le siguen, también por encima de la media nacional, Madrid y Murcia, con 21,2, y Andalucía, con 18,8.

Las tasas inferiores a esa media del Estado se registraron en Castilla y León, con 11,4; Galicia, con 12,4; Extremadura, con 13,7; Cataluña, con 13,9; País Vasco, con 14,5; Cantabria y Asturias, con 14,6; Aragón, con 14,8; La Rioja, con 15, y Castilla-La Mancha, con 17,4.

De las 6.327 víctimas contabilizadas en la autonomía en estos primeros tres meses de 2026, 3.492, el 55,2 %, era de nacionalidad española, un 4,9% menos que en el mismo periodo de 2025, y 2.835, el 44,8 % restante, de procedencia extranjera, un 11,1% más que entre enero y marzo del pasado año.

921 RENUNCIARON A DECLARAR

El informe correspondiente al primer trimestre de 2026 recoge que 921 mujeres víctimas se acogieron a la dispensa del deber de declarar contra su agresor en la Comunitat Valenciana, un 14,6% más de las que lo hicieron un año antes. De esas 921 mujeres, 470 son españolas y 451 tienen otras nacionalidades.

Por su parte, de las 7.080 denuncias recibidas por los órganos judiciales valencianos en estos primeros tres meses del año, 4.946 fueron presentadas por las propias víctimas bien ante las fuerzas de seguridad bien directamente en los juzgados, 210 las presentaron familiares y 1.084 derivaban de la intervención directa de los cuerpos policiales. Otras 536 denuncias provienen de partes de lesiones registrados en los órganos judiciales y 304 de servicios de asistencia y terceros en general.

Por otro lado, las órdenes de protección adoptadas por los juzgados de violencia sobre la mujer, 936, disminuyeron un 2,4 %, respecto a las 959 del primer trimestre de 2025, después de que el total de las solicitadas, 1.188, bajara un 1,4 % en relación con las 1.205 de un año antes. Mientras tanto, las órdenes de protección denegadas, 252, aumentaron un 5,5 % y las inadmitidas bajaron un 87,5 %.

La cifra de personas enjuiciadas por estos delitos en la Comunitat Valenciana se redujo un 3,38%, al pasar de 2.274 entre enero y marzo de 2025 a 2.177 en el mismo trimestre de 2026. La reducción en este apartado fue de un 9 % en las secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia, mientras que en las secciones de lo Penal se registró un incremento del 2,4 %.

Bajaron por su parte un 26,9 % las personas enjuiciadas por violencia machista en las Audiencias Provinciales y un 21,1 % en las Secciones de Menores de los Tribunales de Instancia.

Las estadísticas reflejan asimismo una disminución del 5,4 % en el número de sentencias dictadas por violencia de género en el conjunto de los órganos judiciales, al pasar de 2.271 a 2.148. El 94,4 % de las que se emitieron por las plazas de las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia se saldó con condena y el 76,4 % de las dictadas por las Secciones de lo Penal también.

DATOS PROVINCIALES

Por provincias, Alicante contabilizó entre enero y marzo de 2025 un total de 2.892 denuncias y 2.674 mujeres víctimas de violencia de género, frente a las 2.431 y 2.346 del mismo periodo del año anterior, respectivamente.

En Castellón, las denuncias fueron 951 y las víctimas 841 (por 755 y 669 de un año antes, respectivamente) y en Valencia se registraron 3.237 denuncias y 2.802 víctimas, por debajo de las 3.509 y 3.209, por ese orden, contabilizadas en el primer trimestre de 2025.

El 93,6 % de los enjuiciados en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia de Alicante acabó con condena, porcentaje que en los de Castellón fue del 99,3 % y en Valencia ascendió al 93,9 %.

Las tres provincias superan la media nacional en cuanto a la tasa de mujeres víctimas por violencia de género por cada 10.000 mujeres. En Alicante es del 26, en Castellón del 27 y en Valencia del 19,9.

VALORACIÓN DE ESTHER ROJO

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Esther Rojo, considera que a nivel nacional puede hacerse una lectura positiva del aumento del número de denuncias -que en este trimestre ha sido del 6,36 por ciento con respecto al mismo periodo de 2025- porque supone que un mayor número de casos son puestos en conocimiento de la Administración de Justicia.

Pero es un dato, advierte, que tiene una "interpretación negativa", como pone de manifiesto el hecho de que en estos tres primeros meses de 2026 figuren como víctimas en las denuncias un total de 45.220 mujeres, un 3,75 % más que hace un año.

En este trimestre el porcentaje de denuncias presentadas tanto ante el órgano judicial como en dependencias policiales ha alcanzado el 75,01 % del total (hace un año fueron el 70,49 %), un dato que resulta muy positivo para Rojo, pues es imprescindible que las mujeres "den el difícil paso de denunciar".

Como viene ocurriendo desde que se empezaron a recoger datos, de nuevo el número de denuncias presentadas por el entorno familiar de la víctima es muy bajo (990, 1,94 % del total). Por este motivo, la presidenta del Observatorio vuelve a insistir en la necesidad de "concienciar a toda la sociedad, no solo a la familia o al entorno más cercano a la víctima, sobre la importancia de denunciar la violencia de género cuando se tenga conocimiento de un caso".

Debe tenerse en cuenta, señala la presidenta del Observatorio, la difícil situación que viven las mujeres víctimas de este tipo de violencia. El hecho de presentar una denuncia contra sus parejas o exparejas, con frecuencia padres de sus hijos e hijas, es ya "un paso muy difícil para ellas, pues en muchos casos dependen económica y emocionalmente de su agresor e incluso mantienen la convivencia con él".

Sobre las órdenes de protección, Esther Rojo destaca que, pese al descenso en el número tanto de las solicitudes recibidas como de las órdenes de protección acordadas, la proporción entre ellas se mantiene estable y próxima al 70 por ciento.