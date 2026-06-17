Desalojado un edificio en Novelda por un incendio de vivienda

Archivo - Vehículo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un edificio de cinco alturas de la calle Maestro Ramis del municipio de Novelda (Alicante) ha sido evacuado este miércoles por la tarde a consecuencia de un incendio declarado en una vivienda de la primera planta, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.

El cuerpo de seguridad ha recibido el aviso del suceso a las 16.35 horas y ha detallado que el fuego se ha iniciado en una de las habitaciones del inmueble. Por el momento, no hay constancia de heridos.

Los bomberos, que a su llegada al lugar de los hechos han comprobado que el edificio ya estaba evacuado, han movilizado una unidad mando jefatura (UMJ), una bomba urbana pesada (BUP) y un retén itinerante de Elda, con un sargento, un cabo y seis efectivos del parque eldense.