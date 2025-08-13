Desalojan dos pedanías por el incendio forestal de Teresa de Cofrentes

Mazón dice que están "muy pendientes" de la evolución del incendio

VALÈNCIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio forestal de Teresa de Cofrentes (Valencia) ha decidido desalojar, de forma preventiva, las pedanías de El Canalón y otra cercana a la Rambla Argongeña, informa Emergencias de la Generalitat.

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado que siguen "muy pendientes" de la evolución del incendio forestal de Teresa de Cofrentes (Valencia), originado por un rayo este miércoles por la tarde.

"Tras haber hablado con el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, y el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, seguimos muy pendientes de la evolución del incendio en Cofrentes", ha escrito el jefe del Consell en redes sociales. El conseller de Emergencias se ha desplazado al PMA para seguir presencialmente la evolución del incendio.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido la situación 2 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF) de la Comunitat Valenciana por el incendio forestal que de Teresa de Cofrentes.

Además, se solicita al Gobierno la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en las labores de extinción de este incendio, en las que participan efectivos de la Comunitat y Castilla-La Mancha.

El incendio se ha declarado sobre las 15.46 horas. Según la última actualización de efectivos movilizados, a las 17.36 horas, en la zona afectada trabajan cuatro unidades terrestres y tres helitransportadas de los bomberos forestales de la Generalitat y seis autobombas y dos brigadas forestales del Consorcio Provincial de Bomberos.

Hasta el incendio de Teresa de Cofrentes también se han desplazado ocho medios aéreos y dos helicópteros de Castilla-La Mancha, con la participación de voluntarios de las localidades valencianas de Ayora y Cofrentes.