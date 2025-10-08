Desalojan una oficina de Correos en Sagunt por un paquete con gases que causaban irritación ocular - CPBV

VALÈNCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos han desalojado una sucursal de Correos en Sagunt (Valencia) por la presencia de un paquete que perdía gases y provocaba problemas de irritación ocular.

A las 11.38 horas se ha alertado de la situación, tras lo que los bomberos han comprobado que se trataba de un paquete que contenía una garrafa de 20 litros de hipoclórito sódico puro, informa el Consorcio Provincial de Bomberos.

Se ha desalojado la oficina, se han aplicado medidas de contención para frenar la fuga y se ha depositado el paquete en el exterior de la oficina, en una zona de seguridad balizada.

Los bomberos han permanecido de forma preventiva a la espera de que una empresa gestora de residuos se encargue del paquete. También tienen previsto comprobar la eliminación de la presencia de gases en el interior de la sucursal.