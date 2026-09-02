Desarticulada una célula de una organización que asaltaba casas con el método de copiar las llaves

Material intervenido por la Policía - CNP

VALÈNCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en València una célula de una organización criminal especializada en la comisión de robos con fuerza en viviendas habitadas mediante el método del 'impresioning' o copia instantánea de llaves. La operación culminó con la detención in fraganti de cuatro varones cuando se disponían a perpetrar nuevos robos durante la madrugada.

En el registro domiciliario de los detenidos los agentes intervinieron un kit de herramientas de apertura, joyas, efectos sustraídos y más de 13.000 euros en efectivo, según ha informado la Policía en un comunicado.

Las pesquisas se iniciaron la madrugada del 20 de agosto cuando el propietario de una vivienda, que se encontraba ausente por vacaciones, recibió una alerta de la cámara de seguridad instalada en la puerta de su domicilio. En las imágenes visualizó en tiempo real a tres individuos forzando la cerradura y a los que pudo ahuyentar tras hablarles directamente a través de la cámara, por lo que dio aviso inmediato a la Policía Nacional.

De las investigaciones se hizo cargo el Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia que, tras el análisis de las pruebas, consiguió averiguar que los presuntos autores tenían un "claro reparto" de papeles.

Mientras un miembro realizaba una copia instantánea de la llave en apenas treinta segundos mediante la técnica del 'impresioning', introduciendo una llave virgen, otros dos individuos bloqueaban y tapaban las mirillas de las puertas colindantes del rellano. Además, un cuarto integrante realizaba labores de contravigilancia en el exterior del edificio.

BANDA ITINERANTE ASENTADA EN VALÈNCIA

Las indagaciones llevadas cabo por los agentes permitieron constatar que la célula estaba asentada temporalmente en Valencia, pero acumulaba detenciones previas por hechos similares en Madrid y en Alzira, además de constarles arrestos en Georgia y Austria, por lo que se caracterizaban por su itinerancia delictiva.

Los arrestos tuvieron lugar en la madrugada del viernes 21 de agosto, momento en el que una dotación policial de la Comisaría de Exposición -enmarcada en el dispositivo especial de la Operación Verano- interceptó a los cuatro sospechosos cuando salían de su domicilio con la intención de perpetrar nuevos robos durante la noche.

Al verse sorprendidos, trataron de darse a la fuga arrojando los útiles al suelo, si bien fueron rápidamente detenidos. Los efectos arrojados -un kit completo de herramientas para realizar las técnicas del impresioning y resbalón- fueron intervenidos de inmediato por los agentes.

Tras las detenciones, se pudo esclarecer su participación en otro robo consumado el pasado 29 de julio en la capital valenciana. En una entrada y registro en el domicilio de los sospechosos, ubicado en el barrio de Barona de València, los agentes intervinieron 13.463 euros en efectivo --ya devueltos en parte al perjudicado de uno de los robos--, numerosos útiles para la técnica del impresioning, ganzúas, espadines y kits de apertura rápida, así como joyas, relojes, gafas de sol, perfumes y teléfonos móviles procedentes de los ilícitos.

Los cuatro detenidos, de origen georgiano, fueron puestos a disposición judicial como presuntos autores de dos robos con fuerza y se ha decretado su inmediato ingreso en prisión provisional.