Detenido en la operación - OPC

VALÈNCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada al cultivo, elaboración y distribución internacional de marihuana. La droga tenía como destino final Grecia, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación permitió acreditar la existencia de una estructura criminal perfectamente organizada. Cada uno de los integrantes desempeñaban funciones específicas relacionadas con el cultivo, secado, procesado, envasado y distribución de la marihuana.

Durante el desarrollo de las pesquisas, los agentes interceptaron varios envíos de marihuana preparados para su exportación a Grecia. La fase de explotación de la operación finalizó el 12 de noviembre con la práctica de dos registros domiciliarios en la localidad valenciana de Cheste.

El primero fue en una vivienda, ubicada en el casco urbano, utilizada por la organización como secadero. Allí se llevaban a cabo labores de acondicionamiento, empaquetado, y envasado al vacío de la marihuana. Posteriormente, la cargaban en vehículos para su distribución y transporte.

El segundo registro tuvo lugar en un garaje, también ubicado en el casco urbano de la localidad. Había sido adaptado para albergar una plantación de marihuana indoor.

Hallaron gran cantidad de plantas de cannabis en avanzado estado de floración con un peso total de más de 150 kilogramos. También localizaron a un hombre que ejercía funciones de vigilancia y mantenimiento de la instalación. Este estaba permanentemente en el garaje, vivía en condiciones extremadamente precarias y de aislamiento y únicamente recibía alimentos básicos para subsistir. De esta forma, la organización evitaba que pudiera abandonar el lugar y llamar la atención de terceras personas.

Por estos hechos han sido dos hombres 54 y 49 años de nacionalidad albanesa, un hombre de 58 años de nacionalidad española y una mujer de 49 años y nacionalidad griega. Se les atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, cultivo y/o elaboración de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Dos de los detenidos han ingresado en prisión sin fianza.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Chiva. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de 3 Plaza número Requena.