Desarticulado un grupo afincado en Valencia dedicado a alunizajes en joyerías y robos en cajeros con explosivos

1132115.1.260.149.20261109110739 Imagen de uno de los alunizajes - CNP

VALÈNCIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal presuntamente dedicado a cometer robos con fuerza y al que se le imputan 53 hechos delictivos, principalmente alunizajes en joyerías y robos en cajeros automáticos mediante la utilización de explosivos.

En la operación se ha detenido a nueve personas (siete en Valencia, una en Bailén y otra en Murcia) a las que se considera presuntas responsables de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza, robo con violencia, tenencia ilícita de armas, daños, falsedad documental, contra la salud pública y contra la seguridad vial.

Entre los detenidos se encuentran las dos personas consideradas líderes del grupo. Una de ellas supuestamente intentó darse a la fuga saltando la valla de su vivienda y ocultándose en un arcón donde fue localizado bajo un colchón. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de cinco de los detenidos si bien, la investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.

Los agentes han realizado nueve entradas y registros, siete en en Valencia y dos en Castellón, donde intervinieron dos armas de fuego, ocho armas blancas, seis armas simuladas, cuatro vehículos, 6.000 euros, diversas joyas y efectos electrónicos sustraídos, según ha informado la Policía en un comunicado.

ALUNIZAJE EN SAGUNTO

La investigación se inició el pasado mes de diciembre de 2025, tras la comisión de un robo con fuerza mediante el método del alunizaje en una joyería de un centro comercial de Sagunto (Valencia), donde los presuntos autores de los hechos utilizaron tres vehículos de alta gama para sustraer joyas valoradas en 217.000 euros.

Tras este hecho, los agentes identificaron a los presuntos autores y constataron que se trataba de una red criminal, afincada en la provincia de Valencia, con una "estructura jerarquizada" y una división de funciones, especializada en la comisión de alunizajes en joyerías.

Además de esta tipología delictiva, el grupo evolucionó y pasó a cometer robos en entidades bancarias haciendo uso de explosivos, una técnica conocida como 'pizza slide', consistente en la introducción por la ranura dispensadora del cajero de una herramienta artesanal que habían fabricado a partir de una muleta ortopédica, a la que adosaron un artefacto explosivo para provocar su apertura de forma violenta y acceder a los cajetines donde se encontraba el dinero.

Esta técnica no la habían perfeccionado ya que, en una ocasión, consiguieron hacer explotar el local y dañar vehículos que estaban aparcados en vía pública sin conseguir su botín, según la Policía.

Los últimos hechos atribuidos al entramado son robos con intimidación en centros de distribución logística de aparatos electrónicos, donde tras supuestamente amenazar a los empleados con armas blancas, consiguieron sustraer material electrónico valorado en 500.000 euros.

FINCA DE CASTELLÓN

El grupo, con vínculos familiares, supuestamente hacía uso de una finca rústica en la provincia de Castellón en la que se reunían para la preparación de los robos, y que también servía como lugar de almacenamiento tanto de los efectos como de los vehículos sustraídos. Los hechos se producían a "altas horas" de la madrugada usando coches de alta gama sustraídos previamente bien en vía pública o en concesionarios, a los que les cambiaban las matrículas por otras robadas.

Durante la comisión de los robos, los presuntos integrantes del grupo portaban vestimenta de color oscura y con el rostro tapado, además de hacer uso de extintores para eliminar pruebas y evitar ser identificados. El grupo estaba afincado en la provincia de Valencia, destacaba por su "intensa actividad" delictiva y "capacidad técnica" a la hora de cometer los delitos, con una jerarquía y reparto de funciones entre sus miembros.

El pasado mes tuvo lugar la explotación de la operación, con la práctica de los registros donde se intervinieron dos armas de fuego, ocho armas blancas, seis armas simuladas, cuatro vehículos, 6.000 euros, diversas joyas y efectos electrónicos procedentes de los robos investigados. El valor de los efectos sustraídos y el perjuicio económico ocasionado se estima en 2.000.000 euros.