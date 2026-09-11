Desarticulado un grupo criminal dedicado a empadronar extranjeros de manera ilegal en Borriana (Castellón)

Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil - GC - Archivo

CASTELLÓ 11 Sep. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal asentada en la localidad de Borriana (Castellón) supuestamente dedicada a empadronar extranjeros de manera ilegal, según ha informado el instituto armado en un comunicado. Hasta el momento se han podido constatar 26 personas empadronadas de manera ilegal.

En el marco de la operación, han sido detenidas cuatro personas - tres hombres y una mujer- a los que se les atribuyen delitos de pertenencia de grupo criminal, estafa, usurpación de estado civil y falsificación de documentos privados.

La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil de Borriana de la Comandancia de Castellón fue desarrollada durante varios meses y ha permitido destapar un entramado perfectamente estructurado, donde los integrantes operaban principalmente en el sector inmobiliario.

Las pesquisas se iniciaron tras recibir varias denuncias de vecinos de la localidad de Borriana que manifestaban que en sus domicilios se encontraban personas empadronadas extranjeras a las cuales no conocían.

La organización operaba de forma jerarquizada, con un claro reparto de funciones. Una de las principales integrantes estaba relacionada con una inmobiliaria en la localidad que aprovechaba para obtener información de sus clientes y confeccionar contratos de arrendamientos falsos, los cuales eran vendidos posteriormente por el resto de integrantes del grupo a terceras personas extranjeras no comunitarias para poder empadronarse en el municipio a cambio de una compensación económica.

Durante la fase de explotación por parte de los investigadores se ha logrado acreditar hasta el momento la implicación directa del grupo criminal en un total de 36 delitos, entre los que se les incluye diversos delitos de estafa, usurpación de estado civil y falsificación de documentos privados, además de la pertenencia al grupo criminal.

Las diligencias, junto con los detenidos, han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de la localidad de Vila-real (Castellón).