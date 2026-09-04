Desarticulado un grupo dedicado al tráfico de cocaína y hachís en la Comunitat en vehículos caleta

Un policía examinando uno de los vehículos - CNP

VALÈNCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en diferentes localidades del territorio nacional a cinco personas, dos mujeres y tres hombres, acusadas de dedicarse al tráfico de drogas a gran escala, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La investigación comenzó el pasado mes de marzo, cuando los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana tuvieron conocimiento de que un hombre podría estar dedicándose, junto a otras personas, al tráfico de cocaína y hachís a gran escala, la cual era trasladada desde distintos puntos del campo de Gibraltar hasta otras provincias del territorio nacional.

Debido al carácter itinerante y a la alta especialización de los investigados, los agentes, en colaboración con los Grupos de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (G.R.E.C.O) de la Comisaría General de Policía Judicial, llevaron a cabo las primeras pesquisas de manera conjunta y constataron que los sospechosos conformaban un grupo criminal dedicado a la adquisición y distribución de cocaína y hachís en la Comunitat.

Para llevar a cabo sus actividades delictivas, los autores utilizaban numerosos vehículos, tanto propios como de alquiler, en los que transportaban la droga de un punto a otro oculta en caletas, habitáculos creados en diferentes lugares del interior de los vehículos para ocultar la droga y otros elementos relacionados con esta actividad.

Además, los policías comprobaron que la organización estaba compuesta por personas cuyos roles estaban perfectamente repartidos con el fin de especializarse en sus tareas y dificultar, de esa manera, la investigación policial.

Los agentes llevaron a cabo numerosos cambios de vehículos que ocultaban en diversos lugares y efectuaron maniobras evasivas y de contra vigilancia durante sus trayectos como medidas de seguridad.

FASE DE EXPLOTACIÓN

En el marco de la investigación, los agentes llevaron a cabo una primera detención que tuvo lugar cerca de un municipio Sevillano, cuando dos de los sospechosos, identificados como los principales responsables de la organización, transportaban por carretera 149 kilogramos de hachís ocultos en dos vehículos caleteados.

Posteriormente, los policías solicitaron diversos mandamientos judiciales para practicar ocho registros domiciliarios en viviendas situadas en distintos municipios de la provincia de Valencia, en los que también se produjeron tres detenciones más del resto de componentes de la organización criminal.

En estos registros se intervinieron numerosos efectos relacionados con la actividad investigada, tales como teléfonos móviles, básculas y útiles para el tráfico de drogas, un cuchillo, varias máquinas de contar billetes, un detector de radio balizas, 25 gramos de sustancia estupefaciente tipo MDMA, 63.735 euros en efectivo y siete vehículos. De los cinco detenidos, uno con antecedentes policiales, tres han sido ingresados en prisión provisional y no se descartan más detenciones.