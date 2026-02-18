Desarticulado un grupo que favorecía la inmigración ilegal con contratos de alquiler falsos por 300 euros

Archivo - Vehículo Policía Nacional - JEFATURA - Archivo

VALÈNCIA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un entramado criminal, ubicado en la provincia de Valencia, presuntamente dedicado al favorecimiento de la inmigración irregular mediante la venta de contratos de alquiler falsos a ciudadanos extranjeros en situación irregular en España, los cuales utilizaban posteriormente para realizar empadronamientos fraudulentos o solicitudes de residencia, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La operación policial se ha saldado hasta la fecha con 28 personas detenidas. La investigación comenzó en abril de 2025, tras detectarse en una vivienda de la ciudad de València una serie de empadronamientos fraudulentos mediante contratos de alquiler falsos, que implicaban a ocho personas.

Las pesquisas de los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia permitieron localizar otras tres viviendas en las que el principal investigado, junto a su mujer, actuarían siempre siguiendo el mismo 'modus operandi': alquilaban los domicilios como inquilinos, firmando un contrato de alquiler con el propietario de los mismos y, posteriormente, subarrendaban habitaciones publicitándolas en portales de alquiler vacacional.

Asimismo, los investigadores averiguaron que el principal sospechoso también facilitaba a extranjeros en situación irregular en el país, a cambio de 300 euros, contratos de alquiler de las habitaciones de cada una de las viviendas que tenía arrendadas.

Estos ciudadanos extranjeros, conocedores de la irregularidad de dichos contratos de alquiler, los empleaban posteriormente para realizar diferentes trámites que les permitiesen permanecer en España.

La operación policial se ha saldado, hasta el momento, con la detención de 28 personas, a las que se les imputan los delitos de favorecimiento a la inmigración irregular, falsedad documental y estafa. Se continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y no se descartan más arrestos.