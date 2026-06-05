Desarticulado un punto negro de venta de droga en el barrio de la Llum de València con cuatro personas detenidas

La Policía Nacional desarticula un punto negro de venta de droga en el Barri de la Llum y detiene a cuatro personas - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un punto negro de venta de droga en el barrio de la Llum de València, en una operación en la que han detenido a una mujer y tres hombres, de entre 29 y 34 años, como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Además a una de ellos se le imputa un delito de tenencia ilícita de armas y otro de tenencia de arma prohibida.

La Policía ha intervenido más de seis gramos de cocaína distribuidos en varias dosis preparadas para su venta, una pistola 9 mm parabellum, un arma prohibida tipo bolígrafo pistola, un revólver de aire comprimido y 1.200 euros en efectivo, según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado.

Las labores de investigación se iniciaron el pasado mes de mayo por parte de agentes adscritos a la Comisaría de Distrito de Abastos, tras tener conocimiento de la posible existencia de un punto de venta de droga, principalmente cocaína, en el Barri de la Llum, donde presuntamente varios hombres estarían distribuyendo sustancias estupefacientes desde el domicilio de uno de ellos, así como desde un bar próximo.

Fruto de los dispositivos policiales, se comprobó cómo había una "gran afluencia" de compradores tanto en el domicilio como en el bar investigado, donde llegaron a intervenirse más de seis gramos de cocaína distribuidos en varias dosis. Ante tales hechos se solicitó a la autoridad judicial un mandamiento de entrada y registro.

Como resultado del registro llevado a cabo en el domicilio, los agentes intervinieron las armas y el dinero en efectivo. . Además, junto a la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunitat Valenciana se inspeccionó el bar próximo y se levantaron dos actas administrativas por infracciones graves.

El dispositivo ha culminado con la detención de cuatro personas, una mujer y tres hombres. De los cuatro arrestados, tres con antecedentes policiales, uno ha pasado a disposición judicial mientras los otros tres fueron puestos en libertad tras tomarles declaración, tras ser advertidos de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fueran requeridos para ello. La operación continúa abierta y no se descartan más detenciones.