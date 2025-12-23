Desarticulan un grupo dedicado al cultivo 'indoor' de marihuana y detienen a tres personas en Petrer (Alicante) - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación contra el tráfico de drogas la cual ha permitido desarticular una organización criminal dedicada al cultivo 'indoor' de marihuana tras la detención de tres hombres de 36, 40 y 43 años y la intervención de una plantación de marihuana con 615 plantas localizada en una nave industrial de la localidad alicantina de Petrer.

La investigación policial tuvo su inicio a raíz de diversas informaciones que sugerían la existencia de una plantación de marihuana en una nave industrial de la localidad. Según las informaciones recibidas, era "constante" el olor y el ruido de ventiladores que operaban tanto de día como de noche, así como la posible existencia de un enganche ilegal a la red eléctrica, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Analizada toda la información, los agentes comenzaron a realizar gestiones para recopilar indicios que respaldaran la veracidad de la información obtenida y comprobaron en primer lugar la ubicación geográfica de la nave investigada y la identificación de los propietarios y usuarios de la misma.

Seguidamente, realizaron diversas vigilancias con las que los investigadores han podido determinar que en la citada nave no se llevaba a cabo ningún tipo de actividad comercial y comprobaron que los aires acondicionados se encontraban en constante funcionamiento y que de la misma procedía un "fuerte olor característico" de las plantaciones de marihuana, así como la hipótesis de una "clara" defraudación de fluido eléctrico.

En base a todo lo recabado y tras tener los agentes "indicios suficientes" que apuntaban hacia la existencia de una plantación de marihuana, se solicitó a la Autoridad Judicial una entrada y registro en la nave investigada.

Tras el registro, se ha localizado una plantación de marihuana con un total de 615 plantas, 23.315 gramos de cogollos, unos 2.200 euros en efectivo y se ha intervenido un vehículo. Además, los agentes han detenido a tres hombres por los delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal.

A su vez, han realizado gestiones con el fin de comprobar si la nave estuviese sufría pérdidas de fluido eléctrico o se encontrara enganchada ilegalmente, y pudieron confirmar la existencia de un enganche ilegal a la red eléctrica.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Elda.