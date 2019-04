Desconvocada la huelga de los trabajadores de Limpiezas Raspeig y Netalia, que estaba aplazada desde marzo

Publicado 08/04/2019 22:14:45 CET

VALENCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los comités de huelga de Limpiezas Raspeig y Netalia han decidido este lunes en una reunión desconvocar la huelga que afectaba a institutos de Enseñanza Secundaria, centros oficiales del INSS, Tesorería y Subdelegación del Gobierno, entre otros.

Los comités de huelga han decidido después de un periodo de aplazamiento de la huelga que se inició el pasado 14 de marzo desconvocar la huelga que afectaba a unos 600 trabajadores en toda la Comunitat y cuyo motivos eran el impago y el retraso de las nóminas, ha explicado el Comité de Huelga en un comunicado.

No obstante, los representantes de los comités de huelga han remarcado que el cumplimiento de pago de estas empresas, a día de hoy, está a un 70 por ciento, quedando pendiente casi un 30% de deuda que no se ha hecho efectiva y que podría ser mayor si las empresas vuelven a reincidir en dichos incumplimientos". "De persistir en esta situación, no se descarta volver a convocar de nuevo una convocatoria de huelga por los mismos motivos", ha advertido el comité.

"Queremos dejar constancia el compromiso que adquirió la Generalitat y las Consellerias en relación a abrir expedientes a estas empresas e impedir que volvieran a concursar en el circuito de contratación de la Generalitat Valenciana, pero la realidad es otra y nos consta que estas empresas están optando a otros concursos públicos que están actualmente en licitación, por lo que el problema volverá a repetirse siendo el máximo responsable la administración que permitirá que empresas con poca solvencia y un historial de incumplimientos vuelva a crear conflictos que afecten a trabajadores, ciudadanía y alumnos", ha aseverado.

Finalmente, el Comité de Huelga ha recalcado su "tristeza" por que "la administración no haga nada". "Por eso, volveremos a manifestarnos y concentrarnos en las consellerías para evitar a estas empresas y sus incumplimientos", ha concluido.