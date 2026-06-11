Descubren un mecanismo de coloración de las lagartijas oculto a simple vista

Lagartija - UV

VALÈNCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigación de la Universitat de València (UV) y de la Charles University de Praga ha descubierto un mecanismo de producción del color hasta ahora desconocido en las lagartijas del género Podarcis. El estudio demuestra que las manchas azul ultravioleta de sus laterales se generan mediante una interacción inusual entre pigmentos y estructuras reflectantes microscópicas presentes en la piel.

En la investigación, publicada en la revista internacional iScience, han participado el catedrático Enrique Font y el profesor Guillem Pérez de Lanuza, ambos miembros del departamento de Zoología de la UV y del grupo de investigación en Etología del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBiBE), tal como ha señalado la UV en un comunicado.

"Las lagartijas del género Podarcis, al que pertenecen muchas de estas especies en la Comunidad Valenciana, utilizan para comunicarse las manchas que tienen en los flancos", ha apuntado Enrique Font, quien ha señalado que "estas manchas son en realidad ultravioletas, pero las personas las percibimos como azules porque, a diferencia de las lagartijas, no tenemos visión en ultravioleta".

Las llamativas manchas azul ultravioleta, mucho más desarrolladas en los machos que en las hembras, suelen permanecer ocultas. Sin embargo, durante los encuentros con otras lagartijas --como disputas territoriales o interacciones de cortejo-- los animales se levantan sobre sus patas y comprimen lateralmente su cuerpo para mostrárselas a rivales y posibles parejas.

Mediante microscopía óptica y electrónica, espectroscopía Raman (una técnica basada en la dispersión de luz), análisis de pigmentos y modelización óptica, el grupo investigador ha conseguido construir un modelo que explica cómo se produce la coloración azul ultravioleta.

Otros lagartos poseen en la dermis (la capa profunda de la piel) tres tipos de células que contribuyen a la producción del color: los xantóforos, que contienen vesículas llenas de pigmentos, los iridóforos, que contienen cristales de guanina que reflejan la luz, y los melanóforos, que contienen el pigmento melanina.

El equipo internacional ha descubierto que las manchas azul ultravioleta poseen dos tipos distintos de iridóforos, además de xantóforos localizados en la epidermis. Este tipo de estructuras nunca habían sido documentadas anteriormente en vertebrados. El estudio también ha revelado que las vesículas de pigmento (los xantóforos localizados en la epidermis) no solo absorben la luz, sino que además la dispersan. Esto contribuye a amplificar la reflectancia en el rango ultravioleta y azul.

Los hallazgos cuestionan la visión tradicional sobre la coloración de los reptiles y revelan que la piel de los vertebrados posee sistemas ópticos de producción del color mucho más complejos de lo que se pensaba. Estos resultados son fruto de 10 años de trabajo. Los sistemas de comunicación de lagartos y lagartijas suponen una de las principales líneas de investigación del grupo de Etología del Instituto Cavanilles. En este sentido, estudian desde hace casi 20 años la función, el desarrollo y la evolución de estas manchas.

Averiguar cómo se produce la coloración azul ultravioleta desde el punto mecanicista supone un gran descubrimiento, porque "en la naturaleza los pigmentos azules son muy raros, y este tipo de coloraciones normalmente son consecuencia de intrincados procesos ópticos", ha agregado Enrique Font.

"Hasta ahora teníamos relativamente claro cómo distintos animales consiguen producir colores como el verde, el marrón, el rojo, el naranja o el amarillo. Pero esta es la primera vez que se describe el mecanismo de producción de la coloración azul ultravioleta. Además, la investigación ha revelado que los reptiles estudiados utilizan métodos de producción del color que no se han descrito previamente en otros animales, y que desafían los modelos tradicionales de pigmentación", ha concluido Font.

Asimismo, el estudio aporta nuevos conocimientos sobre cómo evolucionan las señales ultravioleta y cómo funcionan como parte de los sistemas de comunicación animal.

El trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por la Conselleria d'Innovació, Universitat, Ciència i Societat Digital. Los recursos computacionales han sido proporcionados por el proyecto e-INFRA CZ, apoyado por el Ministerio de Educación, Juventud y Deportes de la República Checa.