Descubren una nueva especie de microalga aislada en un liquen en la isla de Tabarca

Personal investigador de microalgas - UV

VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un equipo investigador de la Universitat de València (UV) ha descrito formalmente una nueva especie de microalga verde simbionte de líquenes, Trebouxia tabarcae. El trabajo, publicado en 'The Lichenologist', permite diferenciarla de otras especies conocidas y muestra su tolerancia a temperaturas relativamente elevadas.

Además, el proyecto presenta una innovadora faceta educativa al incorporar al estudiantado universitario en el proceso de generación de conocimiento, destaca la institución académica en un comunicado.

La especie fue aislada originalmente del liquen Xanthoria parietina, de llamativo color anaranjado, recolectado en la isla de Tabarca (Alicante).

Trebouxia es el género de microalgas verdes más frecuente en los líquenes a escala mundial, pero buena parte de su diversidad continúa todavía sin describirse formalmente.

La definción de T. tabarcae se ha realizado mediante un enfoque de taxonomía integradora que combina cultivos de la microalga, análisis de ADN y filogenéticos (de la historia evolutiva), microscopía óptica, confocal y electrónica, así como estudios fisiológicos.

La cepa tipo se conserva en la Colección de Algas Simbióticas de la Universitat de València (ASUV), garantizando que el material biológico que define la nueva especie quede disponible para futuras investigaciones.

ASUV constituye el único recurso científico de España y uno de los pocos del mundo especializado en el cultivo y mantenimiento de microalgas simbióticas. Uno de los aspectos más singulares del trabajo es que el proceso de descripción científica se trasladó también a las aulas universitarias.

Un total de 133 estudiantes de grado de la Universitat de València participaron en una actividad diseñada para conocer de primera mano cómo se descubre, delimita, describe y nombra una nueva especie. La actividad incluyó formación sobre sistemática, taxonomía, nomenclatura y filogenia, además de cuestionarios antes y después de la experiencia y la participación del estudiantado en la elección del nombre científico.

Se propusieron cinco posibles nombres nombres para la nueva especie y tabarcae, en referencia a la isla donde se recolectó el ejemplar del que se aisló la cepa tipo, obtuvo el 37,6% de los 133 votos, convirtiéndose finalmente en el nombre oficial.

Los resultados mostraron un impacto educativo positivo: el 63% del estudiantado valoró con 4 o 5 sobre 5 la mejora de su comprensión del proceso descriptivo de especies, y el 80% indicó haber adquirido conocimientos sobre las líneas de investigación de su profesorado.

La iniciativa muestra cómo una investigación científica real puede incorporarse a la docencia universitaria, al convertir al estudiantado en participante directo del proceso científico.

DIVULGACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Además, "transmite un mensaje especialmente interesante para la divulgación de la biodiversidad, ya que evidencia que todavía existen especies por describir en nuestro entorno próximo.

Conocerlas, nombrarlas y caracterizarlas constituye un paso fundamental para comprender y documentar la biodiversidad", asevera Patricia Moya, profesora e investigadora del Departamento de Botánica y Geología de la UV, que ha liderado el estudio.

En la investigación también ha participado la catedrática de Botánica Eva Barreno; los investigadores del Instituto Universitario de Biotecnología y Biomedicina (Biotecmed) de la UV Salvador Chiva y César Bordenave; y el profesor del Departamento de Botánica y Geología Isaac Garrido.

El trabajo ha sido financiado por los proyectos Prometeo/2021/005 y CIPROM2024-044 (GVA), otorgados a Eva Barreno y Pedro Carrasco, y PID2021- 127087NB-I00 (Ministerio de Ciencia e Innovación), concedido a Isaac Garrido- Benavent.

La experiencia docente asociada fue presentada previamente en la 24.ª edición del Simposio Internacional de Botánica Criptogámica, celebrado en Pontevedra del 7 al 10 de julio de 2025, y en la XI Jornada de Innovación Educativa, celebrada el 15 de julio de 2025 en la Facultat de Farmàcia de la Universitat de València.