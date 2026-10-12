Un desfile lleno de color y folklore celebra el 12 de Octubre en València como "puente de hermandad" entre los pueblos

Desfile del 12 de octubre en València, - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un desfile "cívico, colorista e integrador" ha recorrido en la tarde de este lunes, festividad del 12 de Octubre, el centro de València para "mostrar la riqueza cultural de los diversos pueblos hispanos y tender un puente de hermandad con la sociedad valenciana".

Se trata del Acto Central Conmemorativo del Día de la Hispanidad 2026, un evento, organizado y coordinado por el Cuerpo Consular acreditado en València con la colaboración de la Generalitat, la Diputació y el Ayuntamiento de la ciudad del Turia, y que congrega a miles de personas y decenas de entidades y agrupaciones folclóricas de toda Hispanoamérica residentes en la Comunitat.

El desfile ha arrancado sobre las 16.00 horas con la concentración de los participantes en la Plaza Porta de la Mar y, una hora después, ha dado comienzo el gran desfile cívico, que ha transcurrido por las calles de la Paz y San Vicente Mártir hasta culminar en la Plaza del Ayuntamiento.

Numeroso público de diferentes edades y nacionalidades ha acompañado el itinerario, que también ha contando con la presencia de representantes del Consell y el consistorio valenciano.

La comitiva estaba encabezada por una pancarta conmemorativa portada por miembros de base de las entidades, seguida por los abanderados de los países participantes (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela), así como las enseñas de València y España.

El cortejo cuenta, además, con la participación de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias con dolçaina i tabalet, falleras de la Hispanidad, decenas de grupos de danza tradicionales ataviados con su indumentaria típica y la marcha conjunta de las autoridades institucionales y consulares.