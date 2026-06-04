Las desigualdades socioeconómicas y la edad materna, factores clave en la salud perinatal, según un estudio de la UV

Celia Sifre Armengol, José Manuel Pavía Y Josep Lledó - UV

VALÈNCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por un equipo investigador del Departamento de Economía Aplicada de la Universitat de València (UV) revela el impacto de la edad materna y los factores socioeconómicos en la salud perinatal.

El trabajo, publicado en la revista Scientific Reports y elaborado por Celia Sifre Armengol, José Manuel Pavía y Josep Lledó, analiza más de dos décadas de nacimientos en España (1996-2022) e identifica factores clave asociados a un mayor o menor riesgo de mortalidad perinatal, según ha indicado la institución académica en un comunicado.

El periodo perinatal --que abarca desde la semana 22 de gestación hasta los primeros días de vida de la criatura recién nacida-- es especialmente sensible para el desarrollo y la salud futura. La exposición a adversidades durante este lapso de tiempo puede tener consecuencias persistentes a lo largo de la vida, entre las cuales, la mortalidad perinatal es la manifestación más extrema.

Conocer los factores que aumentan la probabilidad de eventos desfavorables durante esta etapa crítica del desarrollo es "esencial" para la prevención. Uno de los aspectos más destacados de este análisis es el tamaño de la muestra.

En este sentido, se han analizado un total de 11.295.610 casos, de los que se han registrado 11.085.535 embarazos extendidos más allá de la semana 22 de gestación --la diferencia entre casos y embarazos son los partos múltiples--. La fuente de datos utilizada es la base de Estadísticas de Natalidad.

MORTALIDAD PERINATAL EN ESPAÑA, "SIGNIFICATIVAMENTE MÁS ELEVADA"

El estudio revela que la mortalidad perinatal en España es "significativamente más elevada" entre las madres adolescentes y las mayores de 35 años. Las mujeres menores de 20 años presentan una tasa media de mortalidad perinatal un 28,9 por ciento superior a la registrada entre los 21 y los 34 años. Entre las mujeres mayores de 35 años, el incremento medio alcanza el 32,1%.

El grupo investigador también constata una reducción sostenida de la mortalidad perinatal en España durante las últimas décadas. Sin embargo, el trabajo señala que determinados factores biológicos y socioeconómicos, como el origen materno, el nivel educativo o el tamaño del municipio de residencia, continúan incrementando el riesgo de resultados adversos.

Esta investigación se enmarca dentro del proyecto Transformaciones demográficas y prestación de servicios públicos (HIECPU/2023/2) financiado por la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, y también ha recibido el soporte de los proyectos CIGE/2023/7 y CIACO/2023/031, financiados por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades.