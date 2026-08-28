Desmantelada una plantación de marihuana en Borriol (Castellón) que descubren los dueños de una vivienda al comprarla

Lugar donde se encontraba la plantación de marihuana - GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 39 años como supuesto responsable

CASTELLÓ, 28 Ago. (EUROPA PRESS) - -

El Equipo Roca de la Guardia Civil ha desmantelado una plantación indoor de marihuana en Borriol (Castellón) que fue descubierta por los dueños de una vivienda tras adquirir el inmueble y ha detenido a un varón de 39 años, al cual se le atribuye un delito contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y delito de estafa, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La actuación se enmarca dentro del plan de los servicios que la Guardia Civil viene desarrollando para combatir el tráfico de sustancias estupefacientes en la provincia de Castellón durante todo el año. La misma se inició el pasado día 3 de agosto, cuando se recibió un aviso por parte de unas personas que, tras adquirir una vivienda en Borriol, descubrieron una plantación de marihuana en su interior.

Se pudo localizar una infraestructura que presentaba un alto grado de acondicionamiento y preparación y contaba con los elementos necesarios para posibilitar una producción continuada de la droga.

Asimismo, la ubicación y características de la instalación evidenciaban que había sido diseñada con la finalidad de permanecer oculta y dificultar su localización, incluso ante posibles registros de la vivienda por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Las investigaciones pudieron constatar la actividad ilícita que se había desarrollado anteriormente en el inmueble, empleando dicha infraestructura para cultivar la droga. Se incautaron 20 plantas en estado de secado y, además, los guardias civiles comprobaron la posible existencia de conexiones irregulares a la red eléctrica para abastecer las instalaciones.

Por todo ello, tras una línea de investigación exhaustiva y las gestiones correspondientes, se logró la identificación, localización y detención del presunto responsable.

Las actuaciones contaron con la participación de efectivos de Seguridad Ciudadana y Equipo Roca de la Comandancia de Castellón. Las diligencias instruidas junto con el detenido han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.