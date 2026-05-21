Desmantelada una plantación de marihuana en una finca vigilada de Ontinyent

Plantación de marihuana - OPC

VALÈNCIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre cuando se encontraba a punto de abandonar Valencia tras ser desmantelada una plantación de marihuana en una finca de la localidad de Ontinyent, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La operación se inició tras tener conocimiento los agentes de una posible plantación indoor en una finca rústica de Ontinyent. Los efectivos comenzaron con las averiguaciones para dar con la titularidad y situación de la finca. También se realizaron vigilancias, tras las cuales pudo identificarse a la persona que visitaba con frecuencia la finca.

Tras obtenerse indicios y pruebas suficientes, se realizó una entrada y registro en la propiedad. Como resultado, se aprehendieron un total de 1232 plantas de cannabis sativa distribuidas en cuatro habitáculos expresamente realizados para el cultivo indoor de la sustancia, así como una bolsa de tres kilogramos con cogollos secos y listos para el consumo.

Además, se encontró todo tipo de maquinaria y objetos necesarios para este tipo de cultivos --aires acondicionados, lámparas led, fertilizantes, centrifugadoras, ventiladores, depósitos de agua, filtros de aire, turbinas de extracción, router, depósitos de agua, etc--.

Esta finca contaba con un sistema de seguridad mediante cámaras de vídeo vigilancia 24 horas conectadas mediante wifi que enviaban una señal en directo al responsable de la plantación.

Tras investigaciones, y gracias a la colaboración de un agente de Policía Nacional, se logró localizar autor, que fue detenido cuando se encontraba a punto de abandonar Ontinyent. El arrestado es un hombre de 47 años y nacionalidad alemana. Se le atribuyen delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del área de investigación de Ontinyent con la colaboración de un agente de Policía Nacional que ayudó a localizar al autor. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Ontinyent Plaza número 2.