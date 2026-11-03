Desmantelada en la provincia de Valencia una organización criminal que robaba en locales mediante alunizajes

VALÈNCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en la provincia de Valencia una organización criminal y han detenido a tres de sus integrantes especializados en robos con fuerza en establecimientos mediante alunizajes, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La investigación se inició a principios del año 2025, a raíz de la desarticulación de otra organización criminal especializada en robos en establecimientos mediante alunizajes, a la que se le imputaron 20 robos, entre ellos el de una reconocida tienda de electrónica situada en la calle Colón de Valencia; y en la que fueron detenidos 11 miembros. Nueve de ellos ingresaron en prisión.

Los agentes encargados de las pesquisas, pertenecientes a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, tuvieron conocimiento que el líder de la organización desarticulada había vendido una pistola al cabecilla de un clan familiar del barrio de la Mercé de Paterna, pistola que este revendió a otro clan del barrio del Cabanyal de València, lo que motivó que se iniciase una nueva investigación.

Tras una laboriosa investigación, debido a las múltiples medidas de seguridad que adoptaban los miembros de la organización, los agentes determinaron la estructura de la misma, su jerarquía, 'modus operandi' y reparto de tareas.

La organización era liderada por el varón que residía en el barrio de la Merced de Paterna, quien además de dar instrucciones al resto de integrantes, se encargaba de la adquisición de las armas a través de diferentes vías. Por un lado, de forma ilícita, a través de su obtención en el mercado negro o, mediante la sustracción de armas lícitas a terceros.

Por debajo del anterior se hallaba un consorte residente en el barrio de La Coma de Paterna, quien poseía licencia de armas destinadas al tiro deportivo. Era el hombre de confianza del líder de la organización para comprar armas, munición y fundas. Ambos acudían a una armería de València, donde el primero adquiría las armas, valiéndose de su licencia, que luego entregaba a la organización.

Tras el registro de su domicilio en La Coma se hallaron 12 facturas de compra de armas de fuego y hace unos meses se denunció la sustracción de las seis armas legales que poseía, una de la cuales fue intervenida en Valladolid.

INTERVENIDA UNA PISTOLA BAJO LA ALMOHADA

En cuanto al tercer presunto autor, residente en el barrio de La Llum de Xirivella, tenía una relación diaria, en horario nocturno, con el líder de la organización, y en ocasiones era el responsable de hacer llegar al destinatario final las armas que le facilitaba el cabecilla.

Durante el registro de su domicilio le fue intervenida una pistola bajo la almohada y, en un bajo que tenía a escasos 50 metros de su domicilio, se incautó la gran mayoría de la munición, unos 1.500 cartuchos.

Asimismo, se llevó a cabo un registro en un bajo próximo al barrio de la Merced de Paterna, donde se intervinieron varias máquinas y transpondedores para clonar llaves de vehículos y, con ellas, robar coches de alta gama, así como balizas, detectores de radiofrecuencia, kits de apertura de viviendas, micro cámaras y dispositivos electrónicos de última generación.

Estos instrumentos les permitían sustraer potentes vehículos, con los que asaltaban establecimientos comerciales mediante robos violentos o con fuerza --alunizajes-- asegurando su rápida huida del lugar.

Tras los registros domiciliarios, la Policía Nacional ha aprehendido un total de dos armas de fuego reales, 1.630 cartuchos de diversos calibres, casi 13.000 euros en efectivo y 16 relojes --algunos de ellos de elevado valor--.

La investigación ha permitido acreditar que el 'modus vivendi' de la organización estaba basado en la continua comisión de delitos, principalmente el tráfico de armas, pero igualmente se ha constatado, a raíz de la incautación de la droga, que también se dedicaban al tráfico de drogas, así como a la sustracción de vehículos de alta gama para cometer robos con intimidación o robos con fuerza en establecimientos, y blanqueo de capitales, tanto a través de criptomonedas, como por la gran cantidad de décimos de lotería incautados al líder --un total de 102--.

En este sentido, los detenidos mostraban un alto nivel de vida. Ostentaban dinero, joyas, relojes, ropa, vehículos de alta gama, décimos de lotería, mobiliario y viviendas, careciendo de actividad laboral lícita desde el año 2022. Dos de ellos ya participaron en enero de 2024 en el robo con armas de fuego de un furgón de transporte de telefonía, que cargaba mercancía superior al millón y medio de euros.

Los tres arrestados, tras ser puestos a disposición judicial, han ingresado en prisión provisional como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de armas de fuego, simulación de delito, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, sustracción de vehículos, robos con intimidación y robos con fuerza en establecimientos.