Desmantelado un club de fumadores de cannabis en Gandia que tenía "constante trasiego" de clientes

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un club privado de fumadores de cannabis ubicado en la localidad valenciana de Gandia donde supuestamente se estaban vendiendo sustancias a clientes con la intención de consumirlas fuera del establecimiento, según ha informado la Policía en un comunicado.

Los agentes han intervenido casi 300 gramos de marihuana, más de 100 gramos de hachís, 16 cigarros tipo porro, casi 50 gramos de sustancia preparada, 1.205 euros en efectivo y dos básculas de precisión en una operación en la que han detenido a cuatro personas, tres varones y una mujer de entre 27 y 40 años, como presuntos autores de los delitos contra la salud pública.

Las investigaciones, llevadas a cabo por agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de Gandia (Valencia), se iniciaron tras tener conocimiento de un "constante trasiego" de presuntos compradores y ruidos en las zonas colindantes a un club privado de fumadores de cannabis, debido a los horarios del local.

Las pesquisas de los investigadores permitieron confirmar la existencia de los hechos, por lo que llevaron a término una inspección y registro del local junto con la Policía Local de Gandia y la persona encargada del club. En el interior intervinieron casi 300 gramos de marihuana, más de 100 gramos de hachís, 16 cigarros tipo porro, casi 50 gramos de sustancia preparada, 1.205 euros en efectivo y dos básculas de precisión.

Los cuatro arrestados, tres de ellos con antecedentes policiales, han sido puestos en libertad una vez oídos en declaración, tras ser advertidos de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fuesen requeridos.