1093416.1.260.149.20260605141610 Desmantelan en Alicante un laboratorio que distribuía documentos falsos de identidad y viaje por Europa - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Oficina de Lucha contra la Inmigración Ilegal (OLTIM) de la Policía Nacional de Francia y con el apoyo de Europol, han desmantelado en Alicante un "sofisticado" laboratorio dedicado presuntamente a la elaboración y distribución de documentos falsos de identidad y viaje destinados a distintos países de Europa.

La actuación se ha saldado con la detención de una persona, que, según los investigadores, sería la principal responsable de esa supuesta actividad. En registros practicados, se han incautado de 795 documentos falsos listos para su personalización y distribución, además de material técnico especializado, 1.500 euros en efectivo, un vehículo de alta gama y cuatro móviles. También se ha solicitado el bloqueo de tres cuentas bancarias.

La investigación se inició en septiembre de 2025 a través de los canales de cooperación policial internacional, después de que las autoridades francesas detectaran indicios sobre la posible existencia en España de una infraestructura dedicada a la falsificación documental, según ha indicado el cuerpo de seguridad en un comunicado.

Las pesquisas policiales determinaron que la supuesta persona responsable de la distribución y presuntamente también de la elaboración de documentos se encontraba asentada en Alicante, desde donde al parecer realizaba los envíos postales para su distribución.

Los agentes determinaron que los documentos falsificados se ofertaban a través de una página web, desde la que se comercializaban y distribuían por diferentes países de Europa. Entre los documentos ofrecidos figuraban cartas de identidad de distintos países europeos, incluido el DNI español, con precios que alcanzaban los 400 euros por unidad.

Una vez identificado y localizado el principal investigado en territorio español, las autoridades judiciales francesas emitieron una orden europea de investigación (OEI).

REGISTROS

En cumplimiento de dicha resolución, a finales de mayo de este año agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo dos diligencias de entrada y registro en Alicante, una en el domicilio del investigado y otra en un inmueble presuntamente utilizado como laboratorio para la elaboración de la documentación falsificada.

Durante los registros, los agentes intervinieron un total de 795 documentos falsos, principalmente cartas de identidad europeas, etiquetas de visados Schengen y otros documentos preparados para su personalización y posterior distribución, así como todo el equipamiento fotográfico, informático y técnico empleado para la falsificación documental.

Así, la investigación constató que la supuesta actividad se desarrollaba con un "elevado" grado de profesionalización, sustentada en un sistema de comercialización y distribución estructurado y apoyado por herramientas de 'marketing' orientadas a la captación de clientes.

El detenido se encuentra actualmente en prisión provisional en España y sobre él pesa una orden europea de detención y entrega interesada por las autoridades francesas.