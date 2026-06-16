Desmantelan una doble plantación de marihuana en Oliva y detienen a cuatro hombres

Operativo en Oliva - OPC

VALÈNCIA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas presuntamente responsables de dos plantaciones de marihuana ubicadas en inmuebles de la localidad valenciana de Oliva, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación comenzó tras los olores que desprendía una vivienda en el casco urbano de Oliva. Los investigadores se sorprendieron puesto que las circunstancias del inmueble no aparentaban ser los de una plantación indoor.

Posteriormente, gracias a una serie de seguimientos discretos, se pudo ubicar una segunda vivienda, situada en un diseminado de la misma localidad, en la que también podría estar llevándose a cabo una actividad delictiva.

En ambas viviendas se comprobó que existía una defraudación de fluido eléctrico compatible con los elevados gastos energéticos derivados del cultivo indoor de marihuana. Además, los agentes averiguaron que los investigados desarrollaban diferentes funciones: mientras unos se encargaban de la vigilancia y mantenimiento de las plantaciones, otros facilitaban documentación e identidades ficticias o usurpadas para el alquiler de las viviendas empleadas.

Finalmente se realizaron dos entradas y registros en las plantaciones, donde se encontró un total de 27 kilogramos de marihuana en cogollos, además de 670 plantas en avanzado estado de crecimiento.

También se logró la detención de los cuatro miembros de la organización criminal. Se trataba de cuatro hombres de entre 25 y 55 años de edad y nacionalidades albanesa y ucrania.

Durante los registros se pudo comprobar el elevado nivel tecnológico con que contaban las plantaciones, incluidos sistemas que previnieran la emanación de olores y que dificultara la detención de las plantaciones. Además, se verificó que uno de los detenidos tenía una prohibición de entrada en territorio Shengen emitida por las autoridades francesas.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial de Gandía junto con otras unidades de la Comandancia de Valencia.