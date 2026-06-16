Desmantelan dos plantaciones de marihuana en Almassora y Castelló y detienen a dos varones

Desmantelan dos plantaciones de marihuana en Almassora y Castelló - GUARDIA CIVIL

CASTELLÓ 16 Jun. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil ha desmantelado dos plantaciones indoor de marihuana en Almassora y Castelló y han sido detenidos dos hombres a los que se les atribuyen un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La actuación se enmarca en la denominada 'Operación Luein', desarrollada tras detectar diversos indicios que apuntaban a la posible existencia de una plantación clandestina de cannabis oculta en una vivienda en Almassora.

Las investigaciones permitieron constatar la actividad ilícita que se estaría desarrollando en uno de los inmuebles, empleado exclusivamente para cultivar la droga. Además, los guardias civiles comprobaron que los presuntos autores tenían otra vivienda en la localidad de Castelló donde, además de residir, existía otra pequeña plantación, y observaron la posible existencia de conexiones irregulares a la red eléctrica para abastecer las instalaciones.

Una vez obtenida la correspondiente autorización judicial, se llevó a cabo un dispositivo operativo para la entrada y registro de los inmuebles investigados. La explotación de la operación contó con la participación de efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de Castellón, Unida Aérea y especialistas del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, apoyados por un perro detector de sustancias estupefacientes, otro especializado en dinero y un tercero en armas.

Durante los registros, los agentes localizaron dos plantaciones indoor perfectamente acondicionadas para la producción intensiva de cannabis, compuestas por más de 600 plantas de marihuana en avanzado estado de floración, así como una compleja infraestructura de iluminación, ventilación, climatización y control ambiental destinada a maximizar la producción de la sustancia.

Además, fueron intervenidos diversos efectos relacionados con la actividad delictiva, entre ellos dinero en efectivo y dos armas largas con munición. La inspección técnica realizada posteriormente permitió confirmar la existencia de una conexión ilegal a la red eléctrica, utilizada para abastecer el elevado consumo energético que requería la plantación, por lo que se procedió al corte inmediato del suministro.

Como resultado de la operación, la Guardia Civil ha detenido a dos hombres, presuntos responsables del cultivo y mantenimiento de la instalación, a quienes se les atribuyen delitos contra la salud pública por cultivo y elaboración de drogas, así como un delito de defraudación de fluido eléctrico.

Con esta actuación, la Guardia Civil ha logrado desmantelar un nuevo punto de producción de marihuana en la provincia, evitando que una importante cantidad de sustancia estupefaciente pudiera llegar al mercado ilícito. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.