La Guardia Civil ha detenido en Tavernes de la Valldigna a un hombre y una mujer que tenían en el interior de su vivienda una plantación de 244 plantas de marihuana. - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en la localidad valenciana de Tavernes de la Valldigna a un hombre y una mujer que tenían en el interior de su vivienda una plantación de 244 plantas de marihuana.

Según detalla el Instituto Armado, durante el mes de septiembre varios investigadores de la Guardia Civil recibieron noticia de que dentro de un domicilio en Tavernes de la Valldigna podría estar cultivándose marihuana.

Tras realizar varias vigilancias del domicilio sospechoso se identificó a una pareja con tres niños. A los adultos no les consta ningún tipo de trabajo ni actividad remunerada y no se observan patrones de conducta estables: entran y salen a cualquier hora del domicilio.

Este cuerpo de seguridad realizó una serie de comprobaciones desde puntos elevados que permitieron ver una gran cantidad de máquinas de aire acondicionado. También se comprobó que, si bien normalmente no había olor a marihuana, cuando los moradores abrían determinadas puertas, sí vienen ráfagas con un intenso olor a esta sustancia.

Para verificar la posible actividad delictiva, se contacta con un técnico de la compañía eléctrica, que verifica un "enganche" irregular al tendido eléctrico y una intensidad eléctrica de 40 amperios. Esta lectura reafirma las sospechas de los investigadores, ya que el valor "normal" para una casa de esas dimensiones y moradores suele estar en torno a los 5.

Finalmente, el 5 de noviembre se autoriza una entrada y registro en la que se encuentran 244 plantas de marihuana en el interior del domicilio, así como un equipo para las plantaciones realmente sofisticado (con filtros que anulaban completamente los olores emanados al exterior) y unos 950 euros en billetes ocultos en un sobre detrás de un armario.

Por estos hechos son detenidos los moradores de la vivienda, un hombre y una mujer de 32 años y nacionalidad española a los que se les imputa un delito contra la salud pública (por el cultivo de marihuana) y otro de defraudación de fluido eléctrico.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto de Tavernes de la Valldigna y las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Sueca Plaza número 3.