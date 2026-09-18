Desmantelan una plantación de marihuana en Oliva, incautan 17 kilos y detienen a una persona

Desmantelan una plantación de marihuana en Oliva (Valencia), incautan 17 kilos y detienen a una persona - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una persona de 63 años tras encontrar y desmantelar una plantación de marihuana en un inmueble de Oliva (Valencia), en la que ha incautado 17 kilogrados.

Fruto de la colaboración que se mantiene con una empresa suministradora de electricidad, que perrmite realizar mediciones en los centros de transformación para detectar consumos elevados de amperios, los agentes han detectado en una zona de la localidad unos picos de consumo excesivos e inusuales.

Esta situación motivó "de forma discreta" a realizar mediciones para acotar la zona donde de donde podría provenir el consumo, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Una vez ubicada la zona, el Área de Investigación del Puesto Principal de Oliva ha comenzado a realizar vigilancias para detectar si las viviendas tenían moradores. Con ellas, los agentes han detectado una vivienda que reunía los requisitos propios de tener una plantación de cultivo indoor de marihuana.

Por todo ello, con la colaboración de la empresa de electricidad se ha realizado una medición únicamente de la entrada de cableado eléctrico en el domicilio, que ha revelado que existía un enganche ilegal de luz y que el consumo medido en amperios era excesivamente alto para el consumo medio de una vivienda.

REGISTRO

La investigación de la Guardia Civil ha dado como resultado un registro domiciliario en el que se han localizado dos estancias destinadas al cultivo de cannabis mediante sistema indoor.

En una de ellas se han encontrado 144 plantas de cannabis en fase de crecimiento, mientras que la segunda era utilizada como zona de secado y en ella se han localizado 278 ramas con cogollos de cannabis.

Asimismo, se ha intervenido numeroso material destinado al cultivo, entre el que figuraban 24 equipos de iluminación, cuatro equipos de extracción con filtro, dos aparatos de climatización, 14 transformadores/balastros, siete ventiladores, un deshumidificador, sistemas de riego, temporizadores, fertilizantes y diverso material eléctrico.

Como resultado de la investigación, los agentes han detenido a una persona de 63 años y nacionalidad española como presunto autor de los delitos de cultivo/elaboración de cannabis y defraudación de fluido eléctrico.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Oliva-Gandia y las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Gandia número 1.