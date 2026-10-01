Detenida en Alicante acusada de inventarse un robo y una agresión sexual para reclamar al banco dinero de una estafa

Archivo - Imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a una mujer de 29 años acusada de simular haber sido víctima de un robo con violencia y una agresión sexual. Desde el cuerpo de seguridad han señalado que ella había denunciado esos hechos "cuando en realidad se lo había inventado todo con el fin de reclamar a su banco el dinero de una estafa sufrida". Los investigadores detectaron "varias incongruencias" en su relato.

Agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro iniciaron la investigación tras la denuncia de la supuesta víctima, en la que manifestó que dos hombres la asaltaron, que la metieron a la fuerza en un vehículo bajo la amenaza de "no grites o te mato" mientras le mostraban una navaja y que le robaron de su mochila 475 euros en efectivo.

Igualmente, relató a los policías que los dos asaltantes la habían golpeado cuando ella les dijo que se quedaran con sus pertenencias y también cuando intentó escapar, hasta el punto de que, según indicó, uno de ellos le practicó tocamientos en sus partes íntimas mientras todo ocurría. Finalmente, relató, la dejaron bajar del vehículo y marcharse con la condición de que no mirase atrás hasta que se hubieran ido del lugar.

En un comunicado, el cuerpo de seguridad ha explicado que la supuesta víctima cuando llegó a casa llamó a la Policía, tras lo que acudió una patrulla cuyos agentes la atendieron y tomaron nota de lo que la denunciante les contó que había ocurrido. Estos agentes le ofrecieron asistencia sanitaria, pero se negó a ser asistida.

Tras el supuesto robo y la posible agresión sexual, comprobó que personas desconocidas le habían realizado una transferencia bancaria de 555 euros sin su consentimiento, "sospechando que habían sido los autores del robo, ya que durante el asalto la habían obligado a desbloquear su teléfono móvil y podían haber tenido acceso a sus datos bancarios", ha apuntado la Policía.

INCONGRUENCIAS DE RELATO

Los agentes encargados del caso realizaron diversas comprobaciones y encontraron "varias incongruencias" en el relato de la denunciante en cuanto al recorrido que realizó y a los tiempos transcurridos. Además, la versión que contó a los primeros agentes que la atendieron "no coincidía en algunos aspectos" con lo relatado en la denuncia que presentó en comisaría.

Ante esta situación, los policías citaron a la denunciante a comisaría para hacer hincapié en algunas partes de lo relatado en su denuncia y sobre las incongruencias en lo denunciado. Una vez allí, ella manifestó que "los hechos no habían ocurrido de tal manera, y que lo relatado en su denuncia era falso, exceptuando que había sido víctima de una estafa de 555 euros desconociendo la autoría y que su intención" era "aportar a su banco la denuncia para recuperar el dinero".

Por todo ello, junto con otras averiguaciones que los investigadores añadieron a la investigación, los agentes encargados del caso la detuvieron acusada de simulación de delito.