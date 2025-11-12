Detenida en Barcelona a una pareja acusada de robar joyas y dinero a ancianos en Alicante y Valencia

ALICANTE, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio barcelonés de Santa Coloma de Gramanet a una mujer de 30 años y a un hombre de 26 acusados de cometer doce hurtos y un robo con violencia contra personas ancianas en Alicante y Valencia para apropiarse de joyas y dinero.

El cuerpo policial ha explicado en un comunicado que, tras un "aumento significativo" de sustracciones cometidas con el método del hurto cariñoso entre febrero y abril de este mismo año, los agentes del Grupo de Delincuencia Especializada de la Comisaría Provincial de Alicante iniciaron una investigación para localizar y arrestar a los autores de estos delitos.

Además, algunos de estos hurtos, en los que la víctima se percataba de que estaba siendo robada, se convertían en robos con violencia, ya que los autores presuntamente empleaban violencia física para conseguir arrebatarle las joyas o el dinero que portaban.

Ante estos hechos, los agentes iniciaron una investigación en la que, en primer lugar, observaron que los acusados de estos delitos pertenecían a un grupo itinerante, ya que al parecer los cometían en Alicante, pero de inmediato se desplazaban a otras localidades a perpetrar más o a esconderse para evitar o dificultar que la policía pudiera seguirles la pista.

ARRESTOS Y REGISTRO DE DOMICILIO

Durante las pesquisas, los policías relacionaron a los investigados con hasta diez hurtos cometidos en Alicante. Finalmente, y tras diversas gestiones y comprobaciones, los agentes identificaron a los dos presuntos autores en su domicilio de Santa Coloma de Gramanet.

La detención se llevó a cabo con la colaboración de agentes del Grupo 21 de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona y, posteriormente, se llevó a cabo una entrada y registro en el inmueble de los investigados, donde se hallaron "numerosas joyas y dinero provenientes de los diversos robos cometidos", según el cuerpo policial.

La pareja, una vez arrestada, también fue relacionada con dos hurtos más y un robo con violencia presuntamente cometido en Valencia en el mes de junio, hechos por los que les buscaban los agentes. En el registro se hallaron otras joyas que no pertenecían a las víctimas que habían denunciado durante la investigación, por lo que no se descarta la imputación de otros robos a los detenidos.

Los detenidos, una mujer de 30 años y un varón de 26, con "numerosos antecedentes" por delitos contra el patrimonio, han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Santa Coloma de Gramanet tras la práctica de las diligencias policiales.

Según la Policía Nacional, el 'modus operandi' utilizado en estos delitos consiste en que los autores escogen a víctimas de "especial vulnerabilidad", normalmente personas de muy avanzada edad o con problemas físicos, a las que abordan de manera sorpresiva con abrazos y besos para hacer creer a la víctima que la conoce. Asimismo, con este método, los autores aprovechan el momento de confusión de la víctima para arrebatarle joyas, el bolso o la cartera.