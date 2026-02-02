Detenida la dueña de una guardería de Algemesí por presunto maltrato a menores

Archivo - Vehículo Policía Nacional - JEFATURA - Archivo

VALÈNCIA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía han detenido a una mujer, propietaria de una guardería de Algemesí (Valencia), por presunto maltrato a menores, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

La detención tuvo lugar el pasado viernes por la tarde y se trata de una mujer de 55 años a la que se le atribuye maltrato y trato denigrante a menores. La mujer, tras el arresto, fue puesta a disposición judicial.

Según ha adelantado À Punt, el arresto de la mujer se produjo a raíz de varias denuncias del personal del centro, quienes alertaron de los posibles malos tratos. El centro infantil permanece cerrado.

El titular de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alzira, en funciones de guardia, recibió el pasado viernes a la detenida y acordó su libertad provisional con una serie de medidas cautelares como la prohibición de aproximación y de comunicación por cualquier medio con los menores matriculados y acudir al centro mientras se tramita la causa judicial.

Además, le prohíbe desempeñar cualquier actividad laboral, retribuida o no, que esté relacionada con menores, en ese tiempo. La detenida está investigada en un procedimiento abierto inicialmente por delitos de maltrato habitual a menores de edad y un delito continuado de vejaciones injustas a menores, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El magistrado ha ordenado que se libre oficio a la Policía Nacional y a la Local para que dispongan lo necesario en aras a hacer efectiva la protección policial y ha encargado a la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional que le remita los datos de identificación completos de los menores protegidos por la resolución judicial y de sus progenitores.