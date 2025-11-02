Detenida una empleada de hogar por sustraer joyas del domicilio donde trabajaba en València - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en València a una mujer de 33 años por, al parecer, sustraer durante meses numerosas joyas del domicilio donde trabajaba como empleada de hogar. También se ha arrestado a su madre, de 54 años, por vender las joyas hurtadas por su hija en establecimientos de compra-venta de oro.

Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos a raíz de una denuncia de la víctima, en la que manifestaba que le habían sustraído multitud de joyas de su domicilio, según ha informado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

Las pesquisas de los agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito de Russafa permitieron averiguar que la empleada de hogar habría aprovechado la confianza depositada en ella para hurtar, a lo largo de varios meses, una gran cantidad de joyas del interior de la vivienda en la que trabajaba, causando un grave perjuicio económico a la víctima.

Los investigadores localizaron, además, varios establecimientos de compra- venta de oro en los que la ahora detenida habría vendido las joyas sustraídas. Asimismo, averiguaron que la madre de la empleada también había vendido algunas de las alhajas hurtadas por su hija en casas de compra-venta.

Por todo ello, la Policía Nacional ha detenido a la trabajadora y a su madre como presuntas autoras de un delito continuado de hurto y de receptación, respectivamente. Las arrestadas han pasado ya a disposición judicial.

Asimismo, los investigadores han recuperado parte de las joyas sustraídas, tales como relojes, pendientes, anillos, colgantes, cadenas y pisa corbatas, todo ello de oro y con un valor cercano a los 100.000 euros, siendo estas entregadas a su legítima propietaria.