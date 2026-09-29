Detenida una mujer acusada de robar joyas de oro a un matrimonio de avanzada edad al que cuidaba en Castelló

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CASTELLÓ 29 Sep. (EUROPA PRESS) - -

Agentes de la Policía Nacional de Castellón han detenido a una mujer, de 48 años, como presunta autora de un delito de hurto por supuestamente sustraer joyas de oro a un matrimonio de avanzada edad. La detenida trabajaba en el domicilio de las víctimas desde hacía dos años, donde realizaba labores de cuidadora y limpieza, circunstancia que aprovechaba para acceder a las distintas estancias de la vivienda y sustraer las joyas que encontraba, según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

Los hechos fueron descubiertos cuando la víctima comenzó a percatarse de la desaparición de diferentes piezas de oro que se encontraban habitualmente en su domicilio, tales como anillos y pendientes, por lo que decidió ponerlo en conocimiento de la Policía Nacional.

La mujer que denunció los hechos presenta discapacidad auditiva y del habla, mientras que su marido, en el momento en que se produjeron las sustracciones, se encontraba postrado en cama y con dificultades para desenvolverse en las actividades de su vida diaria, circunstancias que situaban al matrimonio en una situación de especial vulnerabilidad.

Tras las primeras investigaciones, los agentes pudieron determinar que las joyas sustraídas habían sido vendidas a diferentes establecimientos de compraventa de oro de la localidad de Castelló. Realizadas las investigaciones correspondientes se pudo identificar a la presunta autora, que fue finalmente localizada y detenida como supuesta responsable de un delito de hurto. El perjuicio económico se calcula en 2.000 euros.