Detenida una mujer en Alicante acusada de usar su domicilio como punto de venta de estupefacientes

1078020.1.260.149.20260415105608 Archivo - Fotografía de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL DE VALLADOLID - Archivo

ALICANTE, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer de 45 años acusada de un delito de tráfico de drogas tras la investigación desarrollada sobre un punto de venta al menudeo, ubicado en un domicilio de la Zona Norte de Alicante, desde donde presuntamente se distribuían diversas sustancias estupefacientes.

La investigación policial se inició a raíz de una información sobre una mujer que presuntamente se dedicaba a la venta y distribución de sustancias estupefacientes desde su domicilio, según ha indicado la Policía en un comunicado.

Analizada toda la información y una vez identificada la mujer supuestamente encargada de la venta de sustancias estupefacientes, se realizaron diversas vigilancias en torno a su domicilio.

En uno de los seguimientos realizados, los agentes interceptaron a la presunta autora cuando se disponía a realizar una transacción de droga. En ese momento, la acusada portaba supuestamente diversa sustancia estupefaciente.

Debido a la cantidad de sustancia que presuntamente llevaba en el momento de ser interceptada, los agentes llevaron a cabo su detención como presunta autora de un delito de tráfico de drogas. Tras su detención y posterior registro en su domicilio, se intervinieron 48 gramos de 'speed', 21 de hachís, 75 pastillas de éxtasis y una báscula de precisión.

La detenida, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesta a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante.

Así, el operativo policial llevado a cabo ha permitido erradicar un "importante" punto de venta de sustancias estupefacientes ubicado en la Zona Norte de Alicante.