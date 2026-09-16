Detenida una mujer por el apuñalamiento mortal de un hombre en Requena

Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil - GC - Archivo

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a una mujer de 47 años como presunta autora del crimen con arma blanca de un hombre ocurrido el pasado sábado en la localidad valenciana de Requena, según han confirmado fuentes del instituto armado y ha avanzado À Punt Ràdio.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado por la mañana en la vivienda de la víctima, de 51 años, en la localidad de Requena, según la información de la cadena autonómica, que apunta que el crimen podría estar relacionado con un posible caso de extorsión por favores sexuales.

La Guardia Civil ha confirmado que el homicidio se produjo por arma blanca y que no existía relación romántica entre la presunta autora de los hechos y la víctima.

Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la magistrada titular de la Plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Requena, que estaba el lunes en funciones de guardia, acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de la detenida como presunta autora de un delito de homicidio, sin perjuicio de ulterior calificación.