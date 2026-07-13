Detenida una mujer en Callosa de Segura por realizar compras de más de 11.000 euros con una tarjeta ajena

GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Callosa de Segura (Alicante) a una mujer que presuntamente ha realizado pagos por más de 11.000 euros con una tarjeta bancaria que no era la suya, sino de otra mujer de 78 años.

La investigación, en el marco de la 'operación Hagivas' se inició tras la denuncia de una mujer de 78 años que había detectado numerosos cargos no autorizados en su cuenta bancaria, por un importe superior a los 11.000 euros, según ha explicado la Benemérita en un comunicado.

Ante la complejidad del caso y el elevado número de operaciones, los agentes realizaron un análisis detallado de los movimientos asociados a la tarjeta, llegando a estudiar más de 3.000 transacciones. Entre pagos autorizados y rechazados, el importe total investigado superaba los 75.000 euros.

Los hechos se habrían producido entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 en distintos comercios de varias localidades de la Vega Baja, como Callosa de Segura, Cox, Granja de Rocamora, San Isidro y Albatera.

Durante la investigación, los agentes analizaron imágenes de cámaras de seguridad de los comercios donde se realizaban los pagos, lo que permitió identificar a la mujer y proceder a su detención como presunta autora de un delito de estafa. Las diligencias han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela.