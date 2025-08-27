Detenida una mujer por estafar 4.500 euros a la dueña de la tienda de tatuajes de la que era clienta

Le dijo que era víctima de violencia de género para ganarse su confianza y alegó tener cuentas bloqueadas por Hacienda por una deuda

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elche (Alicante) a una mujer de 30 años como presunta autora de un delito de estafa al presuntamente aprovechar una relación de confianza establecida con la regente de un negocio de tatuajes para solicitarle transferencias por un valor de 4.500 euros, alegando que su cuenta había sido bloqueada por Hacienda debido a una supuesta deuda pendiente.

Los hechos fueron denunciados por la gerente de un negocio de tatuajes, quien manifestó haber sido estafada por una clienta a la que había hecho dos trabajos y con la que había establecido una relación de confianza a raíz de que la presunta autora de los hechos le dijera que había sido víctima de violencia de género. Esto hizo que la relación entre ambas fuera "más profunda", según ha informado la Policía en un comunicado.

Una vez generada la suficiente confianza, la dueña de la tienda, que se encontraba de viaje fuera de España, recibió una llamada de su clienta que le manifestó que su cuenta bancaria había sido bloqueada por Hacienda, debido a una deuda por importe de 780 euros, a pesar de tener un saldo positivo de 156.000 euros, por lo que necesitaba una transferencia por esa cantidad para poder pagar esa deuda y que le desbloqueasen la cuenta, prometiéndole que se lo devolvería en cuanto esto ocurriera.

La clienta, además, le envió una captura de pantalla del saldo de su cuenta, en la que aparecía la cantidad mencionada, por lo que la víctima confió en el relato y le hizo una transferencia por la cantidad solicitada.

SIETE TRANSFERENCIAS

Sin embargo, tras esta primera operación, le volvió a requerir una segunda transferencia, a la que siguieron otras tantas, hasta un total de siete, por un montante total de 4.500 euros, a lo que se sumaba uno de los trabajos de tatuaje que no le había llegado a pagar, por valor de 650 euros.

La víctima constantemente recibía mensajes de la clienta diciéndole que le iba a devolver todo el dinero en cuanto le desbloqueasen la cuenta y que incluso le daría una propina por las molestias. En una ocasión, le envió un falso justificante de transferencia por un importe de 5.150 euros que dijo haberle hecho para saldar toda la deuda.

Finalmente, la perjudicada, al ver que solo recibía "evasivas y falsas promesas" de pago, decidió interponer una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional en Elche, cuya investigación concluyó con la localización y detención de la presunta autora de los hechos, a quien se atribuye un delito de estafa.