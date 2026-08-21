Detenida una mujer por robar 70 tapas de alcantarillado y baterías de vehículos en Benicarló y Vinaròs

La Guardia Civil detiene a una mujer por delitos de hurto en las localidades de Benicarló y Vinaròs - GUARDIA CIVIL

CASTELLÓ 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través del Equipo Roca, ha detenido a una mujer de 30 años como presunta autora de un delito continuado de hurto de 70 tapas de alcantarillado y baterías de vehículos, cometidos en las localidades de Benicarló y Vinaròs (Castellón).

La investigación se ha iniciado tras recibir dos denuncias relacionadas con la sustracción de diverso material en zonas aisladas de varios polígonos industriales, en las que se alertaba de la sustracción de numerosas tapas de alcantarilla en ambas localidades el pasado julio, ha informado el instituto armado en un comunicado.

En el transcurso de las investigaciones los agentes han constatado que la forma de actuar de la detenida era sustraer las tapas del alcantarillado de vía pública mediante un objeto similar a una "pata de cabra", para posteriormente transportarlas en su vehículo y finalmente proceder a la venta en un establecimiento de tratamiento de residuos. Las 70 tapas sustraídas están valoradas en 3.400 euros.

Asímismo, otra línea de investigación ha permitido atribuirle a la detenida la sustracción de dos baterías de vehículos estacionados en la vía pública de las localidades de Cervera del Maestre y Benicarló.

Como resultado de la investigación, los agentes han logrado identificar y proceder a la detención de la supuesta autora de los hechos, a la que se le atribuye un delito continuado de hurto. Las diligencias instruidas junto con la detenida han sido entregadas a la Autoridad Judicial competente de Vinaròs.